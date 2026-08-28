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فنون ومشاهير

بعد تداول خبر زفافه.. أسرة ممثل شهير تهدد بإجراءات قانونية

Lebanon 24
28-08-2026 | 23:00
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بعد تداول خبر زفافه.. أسرة ممثل شهير تهدد بإجراءات قانونية
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تستعد أسرة الممثل المصري أحمد السقا لاتخاذ إجراءات قانونية بحق عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول شائعات تزعم استعداده للزواج وإقامة حفل زفاف خلال الأيام المقبلة، ما أثار جدلًا واسعًا.

وكشف ياسين السقا، نجل الفنان، عن هذه الخطوة من خلال تعليق على إحدى الصفحات التي نشرت خبرًا حول قرب زواج والده، مؤكدًا أن الأسرة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وجاء ذلك بالتزامن مع انتشار أخبار عدة تتعلق بالحياة الشخصية لأحمد السقا، لا سيما ما يتردد عن ارتباطه مجددًا، من دون صدور أي إعلان رسمي منه يؤكد صحة هذه الأنباء.

وكان السقا قد انفصل عن زوجته مها الصغير بعد سنوات طويلة من الزواج، ومنذ ذلك الحين تكررت الشائعات بشأن دخوله في علاقة جديدة وزواجه مجددًا، إلا أن هذه الأخبار لم تحظَ بتأكيد رسمي من الفنان أو أسرته.

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