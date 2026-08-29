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بسبب ميراث العائلة.. خلاف بين فنان شهير وشقيقه ودعاوى في المحاكم (صورة)

Lebanon 24
29-08-2026 | 03:28
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بسبب ميراث العائلة.. خلاف بين فنان شهير وشقيقه ودعاوى في المحاكم (صورة)
بسبب ميراث العائلة.. خلاف بين فنان شهير وشقيقه ودعاوى في المحاكم (صورة) photos 0
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كشف الفنان المصري نادر أبو الليف عن استمرار الخلاف على ميراث العائلة مع شقيقه، وأكد أن النزاع حول شقة الأسرة لم يُحسم منذ سنوات، مشددا على انه يواصل اتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بحقه وحقوق أبناء أشقائه الراحلين.
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وقال أبو الليف مؤخرا في تصريحات صحافية، إن الخلاف حول الشقة مستمر منذ عام 2017، موضحًا أنه لجأ الى القضاء طوال السنوات الماضية من أجل حسم النزاع والحصول على نصيبه من الميراث.

وأوضح أبو الليف أنه فوجئ خلال الفترة الأخيرة بحصول شقيقه على حكم بالبراءة في إحدى القضايا، بعدما كان قد صدر بحقه حكم بالحبس لمدة عامين، قبل أن يصدر حكم غيابي آخر بحبسه 6 أشهر، ثم استأنف محاميه على الحكم ليحصل في النهاية على البراءة.

وأكد أبو الليف أنه قدم المستندات التي يرى أنها تثبت أحقيته في الميراث، وفي مقدمتها إعلام الوراثة وعقد الشقة، مشيرًا الى أن العقد مسجل باسم والده ووالدته الراحلين.

وشدد على أن الشقة يجب أن تخضع للقسمة بين جميع الورثة وفقًا للأنصبة القانونية والشرعية، مؤكدًا أن مطالبته لا تتعلق بنصيبه الشخصي فقط، وإنما تشمل أيضًا حقوق أبناء أشقائه الذين توفوا.


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