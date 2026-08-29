بعد إلغاء حفله في دمشق.. شادي جميل يعتذر للسوريين

قدّم المطرب السوري شادي جميل اعتذاراً علنياً إلى الشعب السوري عن مواقف سابقة ظهر خلالها وهو يمدح الرئيس السوري المخلوع ، وذلك بعد موجة جدل واسعة أثارتها إعادة تداول مقطع قديم له، بالتزامن مع إلغاء حفله الذي كان مقرراً الأوبرا بدمشق.

وقال جميل في تسجيل صوتي متداول إن "الاعتذار عن الخطأ فضيلة"، معرباً عن اعتذاره لكل من شعر بالجرح أو الإساءة بسبب الكلمات التي قالها خلال حفل أقيم في فنزويلا عام 2014.

وأضاف: "إذا كان الشعب السوري جرحته الكلمات التي أطلقتها خلال حفلة فنزويلا عام 2014، فأنا أعتذر من الصغير قبل الكبير، ومن كل فتاة وشاب، وأعتذر من كل أم وأب، ومن كل جريح وشهيد".

وأثار تداول المقطع القديم موجة انتقادات واسعة، أعادت إلى الواجهة مواقف شادي جميل خلال سنوات ، وسط مطالبات بإلغاء حفله الذي كان مقرراً إقامته في دار الأوبرا بدمشق.

كما وجّه جميل رسالة إلى السوري محمد ياسين صالح، قال فيها إن "وطنه وأمه"، معتبراً أن ما حدث في السابق أصبح من الماضي، ومؤكداً تفاؤله بالمرحلة الجديدة.

وجدد المطرب السوري اعتذاره للسوريين الذين تأذوا من تصريحاته السابقة، داعياً إلى تجاوز تلك المرحلة وفتح صفحة جديدة.

وكان وزير الثقافة السوري قد أوضح أن إلغاء الحفل جاء على خلفية مواقف جميل السابقة، مشيراً إلى أن الفنانين الذين سبق أن مدحوا النظام السابق لا يمكنهم العودة إلى خشبة دار الأوبرا قبل تقديم اعتذار للشعب السوري.

كما أعلن الوزير عزمه محاسبة الجهة التي منحت الموافقات لإقامة الحفل، لعدم التزامها بتعميم سابق للوزارة يمنع من مدحوا نظام من إقامة فعاليات فنية.

وقبل تسجيل اعتذاره، قال شادي جميل إنه لم يتلقَّ قراراً رسمياً يوضح أسباب إلغاء الحفل، لافتاً إلى أن الفعالية كانت قد حصلت على الموافقات والتراخيص المطلوبة من نقابة الفنانين والجهات المختصة.

وأكد احترامه لأي قرار يصدر عن وزير الثقافة، مشدداً على أن المرحلة السابقة انتهت وأن السوريين يعملون على بناء «سوريا الجديدة».

كما نفى جميل نيته مغادرة البلاد، مؤكداً تمسكه بالبقاء في سوريا والتزامه بالقانون، ومشيراً إلى أن الشعب السوري كان له الفضل في صناعة اسمه الفني.

واختتم موقفه بالتأكيد على ارتباطه ببلده ومدينته، قائلاً إنه سوري وحلبي، وإنه سيبقى في سوريا ولن يغادرها.