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فنون ومشاهير

شيرين في صورة جديدة.. ماذا كشف طبيبها؟

Lebanon 24
29-08-2026 | 23:00
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شيرين في صورة جديدة.. ماذا كشف طبيبها؟
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طمأن الدكتور محمود عفيفي، أخصائي السمنة والنحافة والطبيب المتابع للفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، جمهورها على حالتها، مؤكداً استمرار متابعته لها خلال الفترة المقبلة.

ونشر عفيفي صورة جمعته بشيرين عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، وكتب تعليقاً قال فيه: "ولسه مكملين مع أجمل صوت في مصر.. حبيت بس أطمنكم"، معرباً عن فخره بالنتائج التي حققتها وإصرارها على الوصول إلى الشكل الذي ترغب فيه.

 

وأشار الطبيب إلى حجم الدعم الذي تلقته شيرين من جمهورها، قائلاً إنه تأثر بآلاف الرسائل والدعوات التي تعكس محبتها، ليس في مصر فقط، وإنما في مختلف أنحاء العالم.

وجاء ظهور شيرين الأخير بعد رحلة عمل استمرت نحو 100 يوم بهدف خسارة الوزن واستعادة رشاقتها، اعتمدت خلالها، وفق ما كشف طبيبها، على نظام غذائي محسوب وممارسة الرياضة، من دون اللجوء إلى أي تدخل جراحي.

وأوضح عفيفي أن شيرين كانت قد فكرت في السفر إلى الخارج لإنقاص وزنها، لكنها قررت في النهاية الاعتماد على الأساليب الطبيعية، وتمسكت برفض إجراء جراحة لإنقاص الوزن.

وبحسب الطبيب، تميزت شيرين بإصرار كبير على تحقيق هدفها، فيما ظهرت نتائج التغيير بشكل تدريجي خلال فترة المتابعة، ما شجعها على مواصلة الالتزام بالخطة الموضوعة لها.

وتضمنت الخطة تناول الطعام بصورة طبيعية ولكن بكميات محسوبة، إلى جانب المواظبة على رياضة المشي، بهدف الوصول إلى وزن متناسق وتحسين نمط حياتها.

ولاقت الصورة الجديدة تفاعلاً واسعاً من محبي شيرين، الذين أشادوا بالتغيير الذي طرأ على مظهرها، مؤكدين استمرار دعمهم لها ومتابعتهم لرحلتها.

ويأتي ذلك بالتزامن مع عودة شيرين إلى الواجهة الفنية وإحيائها عدداً من الحفلات، وسط اهتمام كبير من جمهورها بكل ظهور جديد لها، سواء على المستوى الفني أو الشخصي.

وأكد طبيبها أن رحلة شيرين لم تنتهِ بعد، في إشارة إلى استمرار متابعتها خلال المرحلة المقبلة للحفاظ على النتائج التي حققتها.

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