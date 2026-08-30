ورثة سمير صبري يتنازعون على ميراثه

بعد أكثر من أربعة أعوام على رحيله، لا تزال مقتنيات الفنان المصري عالقة بين خلافات ورثته، وسط انتظار حكم قضائي بشأن توزيع تركته.

وقالت مصادر مقربة من الراحل إن بعض مقتنياته وُجدت على أرصفة في شوارع ، ولم تُنقل إلى متحف تابع لوزارة الثقافة وفق رغبته قبل وفاته.

وكان إعلام الوراثة قد حدد خمسة من أبناء عمومته ورثة شرعيين، لعدم وجود زوجة أو أبناء أو أشقاء له عند وفاته. كما أثير جدل بشأن وصيتين، شفهية ومكتوبة، لصالح نجلتي خالته، إلى جانب توكيل رسمي يتيح لهما التصرف في بعض أمواله، من دون تعليق رسمي من الورثة.

وتوفي سمير صبري في أيار 2022 عن 86 عاماً، بعد صراع مع المرض، تاركاً إرثاً فنياً امتد إلى السينما والتلفزيون والمسرح وتقديم البرامج.