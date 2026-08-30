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جديد تطورات قضية "دكتور فود".. محامية شروق تردّ وتكشف التفاصيل

Lebanon 24
30-08-2026 | 03:24
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جديد تطورات قضية دكتور فود.. محامية شروق تردّ وتكشف التفاصيل
جديد تطورات قضية دكتور فود.. محامية شروق تردّ وتكشف التفاصيل photos 0
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رفضت المحامية كارول ورده، وكيلة صانعة المحتوى شروق ظاهر، الرواية التي قدمها محامي طليقها جورج ديب المعروف باسم "دكتور فود"، مؤكدة أن القضية لا تزال قيد التحقيق.
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وكان كشف محامي ديب إن الملف الذي جرى توقيف "دكتور فود" على خلفيته يتعلّق بادعاءات مرتبطة بسرقة مجوهرات والتعنيف، مشيرًا إلى أن ملف السرقة، وفق روايته، لم تثبت المعطيات المتداولة بشأنه أمام القضاء، فيما يرتبط ادعاء التعنيف بتقرير صادر عن طبيب شرعي منح ستة أيام تعطيل عن العمل.

في السياق، قالت ورده إن شكوى موكلتها تتضمن اتهامات بالضرب والإيذاء والسرقة، وإن قراراً قضائياً صدر بتوقيف ديب ضمن الإجراءات المتخذة في الملف، داعية إلى عدم تداول معلومات غير صادرة عن الجهات المختصة.

وعن اتهام شروق بمحاولة الاعتداء على طليقها بأداة حادة، أوضحت أن مقطعاً مصوراً يظهر موكلتها في موقف دفاعي داخل منزلها وهي تطلب منه المغادرة، مشيرة إلى أن الأداة الظاهرة لا يمكن اعتبارها سكيناً كما جرى تداوله.

وأكدت ورده احتفاظ فريقها القانوني بحقه في ملاحقة ناشري المعلومات غير الدقيقة، مشددة على أن القضاء وحده سيحسم المسؤوليات استناداً إلى الأدلة والتحقيقات.
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