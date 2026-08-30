معتصم النهار يقدّم "موريكس دور" للمرة الأولى مع مايا أبو الحسن

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يخوض الفنان السوري النهار أول تجربة له في تقديم الحفلات، بعدما اختير لمشاركة الإعلامية مايا تقديم الـ26 من "موريكس دور" في 5 أيلول بكازينو .وتضع هذه المشاركة النهار أمام الجمهور بدور مختلف عن حضوره المعتاد في الدراما والسينما، بعد ظهوره خلال موسم 2026 في مسلسل "لوبي الغرام".وكان النهار قد أنهى تصوير مسلسل "أنا أنت.. أنت مش أنا" مع ميرنا ، في أول بطولة له بالدراما ، كما شارك ياسمين صبري بطولة فيلم "نصيب".ويستعد أيضاً لعمل اجتماعي كوميدي يُعرض في رمضان 2027، من تأليف جيمي بو عيد وإخراج جو بو عيد وإنتاج شركة "إيغل فيلمز".