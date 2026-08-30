معتصم النهار يقدّم "موريكس دور" للمرة الأولى مع مايا أبو الحسن

يخوض الفنان السوري معتصم
النهار أول تجربة له في تقديم الحفلات، بعدما اختير لمشاركة الإعلامية مايا أبو الحسن
تقديم الدورة
الـ26 من "موريكس دور" في 5 أيلول بكازينو لبنان
.
وتضع هذه المشاركة النهار أمام الجمهور بدور مختلف عن حضوره المعتاد في الدراما والسينما، بعد ظهوره خلال موسم رمضان
2026 في مسلسل "لوبي الغرام".
وكان النهار قد أنهى تصوير مسلسل "أنا أنت.. أنت مش أنا" مع ميرنا نور الدين
، في أول بطولة له بالدراما المصرية
، كما شارك ياسمين صبري بطولة فيلم "نصيب".
ويستعد أيضاً لعمل اجتماعي كوميدي يُعرض في رمضان 2027، من تأليف جيمي بو عيد وإخراج جو بو عيد وإنتاج شركة "إيغل فيلمز".