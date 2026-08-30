إثر أزمة قلبية مفاجئة.. وفاة الابنة الوحيدة لممثلة شهيرة

توفيت مساء اليوم الأحد، ياسمين سيف أبوالنجا، الابنة الوحيدة الممثلة الشهيرة ، إثر تعرضها لأزمة قلبية حادة ومفاجئة.

وأعلن والدها المهندس أبوالنجا خبر وفاتها، موضحًا أن مراسم الجنازة وتشييع الجثمان ستُقام مساء الأحد عقب صلاة العشاء في .

وكانت نجلاء فتحي قد تزوجت من سيف الله أبوالنجا في منتصف سبعينيات القرن الماضي، بعد زواجها الأول من ، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة "ياسمين"، قبل أن ينفصلا لاحقًا.

وسيف أبوالنجا هو الشقيق الأكبر للفنان خالد ، وسبق أن ظهر في فيلم "إمبراطورية ميم" عام 1972، مجسدًا شخصية "مصطفى"، الابن الأكبر للفنانة . لكنه ابتعد بعدها عن التمثيل والأضواء، متفرغًا لعمله في الهندسة المعمارية.