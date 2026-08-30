إثر أزمة قلبية مفاجئة.. وفاة الابنة الوحيدة لممثلة شهيرة

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توفيت مساء اليوم الأحد، ياسمين سيف أبوالنجا، الابنة الوحيدة الممثلة المصرية الشهيرة نجلاء فتحي، إثر تعرضها لأزمة قلبية حادة ومفاجئة.
وأعلن والدها المهندس سيف الله أبوالنجا خبر وفاتها، موضحًا أن مراسم الجنازة وتشييع الجثمان ستُقام مساء الأحد عقب صلاة العشاء في القاهرة.
وكانت نجلاء فتحي قد تزوجت من سيف الله أبوالنجا في منتصف سبعينيات القرن الماضي، بعد زواجها الأول من أحمد خليل، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة "ياسمين"، قبل أن ينفصلا لاحقًا.
وسيف أبوالنجا هو الشقيق الأكبر للفنان خالد أبو النجا، وسبق أن ظهر في فيلم "إمبراطورية ميم" عام 1972، مجسدًا شخصية "مصطفى"، الابن الأكبر للفنانة فاتن حمامة. لكنه ابتعد بعدها عن التمثيل والأضواء، متفرغًا لعمله في الهندسة المعمارية.