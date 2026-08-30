منع إعلامية من الإطلالة في جميع وسائل الإعلام لمدة عام.. إليكم السبب

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قررت السلطات العراقية منع الإعلامية المصرية مها السراج من الإطلالة في جميع وسائل الإعلام العاملة داخل العراق لمدة عام، على خلفية منشورات قالت هيئة الإعلام والاتصالات إنها تضمنت إساءة وتحريضاً بحق مؤسسة أمنية عراقية.
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وقالت الهيئة، في تعميم صدر الأحد، إن القرار استند إلى تقرير قسم المرصد بشأن منشورات نشرتها السراج عبر حسابيها على "فيسبوك" و"إكس" في 21 آب الجاري.
وأوضحت أن المنشورات تضمنت، وفق تقييمها، "إساءة وتحريضا" بحق مؤسسة أمنية، إلى جانب "الكذب والتضليل"، معتبرة أنها خالفت لائحة قواعد البث الإعلامي المعمول بها في البلاد.
وأشارت الهيئة إلى أن المخالفات شملت مواد تحظر التحريض على العنف والكراهية، ونشر المعلومات الكاذبة، وتلزم وسائل الإعلام بالدقة والنزاهة والشفافية.
وبناءً على ذلك، منعت الهيئة السراج من الظهور في وسائل الإعلام المحلية والأجنبية العاملة في العراق لمدة عام، اعتباراً من تاريخ صدور التعميم، محذرة المؤسسات الإعلامية من استضافتها خلال فترة المنع، ومؤكدة اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين.