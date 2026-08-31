عن عمر 72 عاماً.. وفاة ممثل مصري قدير

توفي الفنان المصري محمد
التاجي عن عمر ناهز 72 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض، ليُسدل الستار على مسيرة فنية امتدت لسنوات وقدم خلالها عشرات الأدوار التي تركت بصمة واضحة في الدراما والسينما العربية.
التاجي، هو حفيد الممثل الراحل عبد الوارث عسر، وهو من أبرز فناني جيله، حيث تميز بتنوع أدواره وحضوره اللافت في الأعمال التلفزيونية.
وخلال مشواره، شارك محمد التاجي في مجموعة من الأعمال البارزة، من بينها مسلسلات "هو وهي"، و"بوابة الحلواني"، و"الزيني بركات
"، و"أبو ضحكة جنان"، إلى جانب "لعبة نيوتن
" و"إلا أنا".
وكان آخر ظهور له خلال موسم دراما رمضان
2026 في مسلسل "بابا
وماما جيران
"، بعد مشاركته في رمضان
2025 بمسلسلي "جودر 2" و"العتاولة 2"، ليترك وراءه إرثاً فنياً حافلاً بالأعمال والشخصيات التي ارتبط بها الجمهور.