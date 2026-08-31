عن عمر 72 عاماً.. وفاة ممثل مصري قدير

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توفي الفنان التاجي عن عمر ناهز 72 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض، ليُسدل الستار على مسيرة فنية امتدت لسنوات وقدم خلالها عشرات الأدوار التي تركت بصمة واضحة في الدراما والسينما العربية.التاجي، هو حفيد الممثل الراحل عبد الوارث عسر، وهو من أبرز فناني جيله، حيث تميز بتنوع أدواره وحضوره اللافت في الأعمال التلفزيونية.وخلال مشواره، شارك محمد التاجي في مجموعة من الأعمال البارزة، من بينها مسلسلات "هو وهي"، و"بوابة الحلواني"، و"الزيني "، و"أبو ضحكة جنان"، إلى جانب " " و"إلا أنا".وكان آخر ظهور له خلال موسم 2026 في مسلسل " وماما "، بعد مشاركته في 2025 بمسلسلي "جودر 2" و"العتاولة 2"، ليترك وراءه إرثاً فنياً حافلاً بالأعمال والشخصيات التي ارتبط بها الجمهور.