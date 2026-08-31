دفاعًا عن إرث زياد الرحباني.. رسالة من ريما الرحباني

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وتناولت ريما خلال رسالتها عددًا من الملفات المرتبطة بأعمال زياد، من بينها الموسيقى التصويرية، وأغنية "سألوني الناس"، كما دافعت بقوة عن مكانته الفنية ودوره في الأعمال التي شارك فيها، رافضة ما اعتبرته محاولات لإعادة كتابة تاريخ التجربة الرحبانية. عادت المخرجة إلى الواجهة برسالة جديدة عبر حسابها على "فايسبوك"، اختارت فيها لهجة شديدة الحدة للحديث عن إرث شقيقها الراحل ، منتقدة ما وصفته بمحاولات تغيير أو تشويه بعض جوانب تجربته الفنية.وتناولت ريما خلال رسالتها عددًا من الملفات المرتبطة بأعمال زياد، من بينها الموسيقى التصويرية، وأغنية "سألوني الناس"، كما دافعت بقوة عن مكانته الفنية ودوره في الأعمال التي شارك فيها، رافضة ما اعتبرته محاولات لإعادة كتابة تاريخ التجربة الرحبانية.

استهلت ريما منشورها بتعليق ساخر، قبل أن تنتقل إلى انتقادات مباشرة لشخص لم تسمّه بالاسم، متهمة إياه بمحاولة نسب أدوار أو إنجازات إلى نفسه على حساب تاريخ زياد.



وشددت على أن شقيقها لم يكن مجرد موسيقي مشارك في بعض الأعمال، بل كان صاحب أدوار متعددة في التجارب الفنية التي عمل عليها، معتبرة أن الحديث عن تلك المرحلة بطريقة مختلفة يمثل انتقاصًا من تجربته.

استحضرت ريما عددًا من الفنية التي ارتبطت بزياد، متحدثة عن مشاركته في صناعة الموسيقى والأفلام والمسرح، ومؤكدة أن تجربته كانت أوسع من مجرد وضع الموسيقى التصويرية لبعض الأعمال.



كما تحدثت عن الطريقة التي كانت تعمل بها المحيطة بزياد، مشيرة إلى أن أفرادها كانوا يعملون تحت إدارته وإشرافه في مراحل مختلفة.