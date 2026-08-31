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فنون ومشاهير

"متكئًا على عكاز".. ظهور مؤثر لوالد ياسمين سيف أبو النجا في جنازة ابنته الوحيدة (فيديو)

Lebanon 24
31-08-2026 | 06:36
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متكئًا على عكاز.. ظهور مؤثر لوالد ياسمين سيف أبو النجا في جنازة ابنته الوحيدة (فيديو)
متكئًا على عكاز.. ظهور مؤثر لوالد ياسمين سيف أبو النجا في جنازة ابنته الوحيدة (فيديو) photos 0
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خيّم الحزن على جنازة ياسمين سيف أبو النجا، الابنة الوحيدة للفنانة نجلاء فتحي، التي رحلت بشكل مفاجئ إثر تعرضها لأزمة قلبية، وسط حالة من التأثر بين أفراد أسرتها ومحبيها.

ووصل الفنان والمهندس سيف أبو النجا إلى مسجد عمر بن عبد العزيز للمشاركة في صلاة الجنازة على ابنته، متكئًا على عكاز، وبدا عليه الحزن الشديد.

ومن المقرر تشييع جثمان ياسمين إلى مثواها الأخير في مقابر عائلة آل نجا بمنطقة مصر الجديدة، عقب صلاة الجنازة.

وكان سيف أبو النجا أعلن مساء أمس وفاة ابنته، موضحًا أن رحيلها جاء بصورة مفاجئة بعد تعرضها لأزمة قلبية، فيما انهالت رسائل التعازي على الأسرة من نجوم الوسط الفني.

وشهدت الجنازة حضور عدد من الفنانين لمساندة الأسرة، بينهم إلهام شاهين، بسمة، الموسيقار عمرو سليم، إلهام وجدي وفيدرا، إلى جانب عدد من المقربين.

وعُرفت ياسمين سيف أبو النجا بابتعادها عن الأضواء، إذ لم تدخل المجال الفني، وفضّلت الحفاظ على حياتها الخاصة بعيدًا عن الإعلام والشهرة.

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