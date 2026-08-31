"متكئًا على عكاز".. ظهور مؤثر لوالد ياسمين سيف أبو النجا في جنازة ابنته الوحيدة (فيديو)

خيّم الحزن على جنازة ياسمين سيف ، الابنة الوحيدة للفنانة ، التي رحلت بشكل مفاجئ إثر تعرضها لأزمة قلبية، وسط حالة من التأثر بين أفراد أسرتها ومحبيها.



ووصل الفنان والمهندس سيف أبو النجا إلى للمشاركة في صلاة الجنازة على ابنته، متكئًا على عكاز، وبدا عليه الحزن الشديد.

ومن المقرر تشييع جثمان ياسمين إلى مثواها الأخير في مقابر عائلة آل نجا بمنطقة ، عقب صلاة الجنازة.

وكان سيف أبو النجا أعلن مساء أمس وفاة ابنته، موضحًا أن رحيلها جاء بصورة مفاجئة بعد تعرضها لأزمة قلبية، فيما انهالت رسائل التعازي على الأسرة من نجوم الوسط الفني.

وشهدت الجنازة حضور عدد من الفنانين لمساندة الأسرة، بينهم ، بسمة، الموسيقار عمرو سليم، إلهام وجدي وفيدرا، إلى جانب عدد من المقربين.

وعُرفت ياسمين سيف أبو النجا بابتعادها عن الأضواء، إذ لم تدخل المجال الفني، وفضّلت الحفاظ على حياتها الخاصة بعيدًا عن الإعلام والشهرة.