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فنون ومشاهير

مصر تودّع الفنان محمد التاجي

Lebanon 24
31-08-2026 | 14:53
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ودّعت مصر اليوم، الاثنين، الفنان المصري الراحل محمد التاجي، من مسجد الثورة في القاهرة، بحضور أفراد أسرته وعدد محدود من أصدقائه وزملائه في الوسط الفني.
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وشهدت الجنازة حضور نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، والفنان اللبناني صالح عبد النبي، والمخرج أحمد شفيق، والفنان مجدي بدر، والمخرج هاني يسري، إلى جانب عدد من أفراد أسرة الفنان الراحل، فيما ظهرت ابنته في حالة من الانهيار حزناً على رحيل والدها.

وكان محمد التاجي قد توفي، الأحد، عن عمر ناهز 72 عاما، إثر أزمة صحية تعرض لها خلال الفترة الأخيرة، لينهي مسيرة فنية امتدت لعقود، قدم خلالها عشرات الأدوار في السينما والتلفزيون والمسرح، وترك بصمة بارزة من خلال تنوع الشخصيات التي جسدها.

وتعرض الفنان محمد التاجي لعدة أزمات صحية خلال الشهور الأخيرة، كان آخرها خضوعه لجراحة قبل أيام، بعد معاناته من آلام شديدة أثرت في قدرته على الحركة والسير بصورة طبيعية.

وفي نيسان الماضي، تعرض التاجي لأزمة صحية استدعت نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة نصر، حيث خضع لجراحة عاجلة بعد اكتشاف إصابته بفتق كبير في منطقة البطن، كان موجوداً منذ فترة قبل أن تتفاقم حالته ويتسبب في آلام شديدة.

وخضع الفنان الراحل حينها لجراحة لتركيب شبكة، قبل نقله إلى غرفة خاصة لاستكمال العلاج تحت إشراف طبي، في ظل خضوعه لعدة جراحات خلال الفترة الماضية، الأمر الذي أثر على حالته الصحية.

 
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