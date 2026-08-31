بيلي إيليش تفاجئ شقيقها في زفافه وتدير مراسم الزواج

Advertisement

وكانت المفاجأة الأبرز تولي بيلي إيليش بنفسها إدارة مراسم عقد القران، حيث وقفت بين شقيقها وعروسه خلال تبادل عهود الزواج.وحضر الحفل جاستن بيبر وزوجته هايلي بيبر، ونينا دوبريف، وكريستن بيل وزوجها داكس شيبرد، إلى جانب إيما تشامبرلين، وجايسون سوديكس، ورايتشل سينوت، ونات وولف المرتبط عاطفياً ببيلي إيليش.وتعود علاقة فينيس وكلوديا إلى عام 2018، بعدما تعارفا عبر تطبيق للمواعدة، قبل أن تتطور علاقتهما على مدى سنوات.وكانت كلوديا مصدر إلهام لعدد من أعمال فينيس، إذ كتب بعد ساعات من لقائهما الأول أغنية حملت اسم "Claudia"، ثم جاءت أغنية "Mona Lisa, Mona Lisa" عام 2022، التي أخرجت كلوديا فيديو كليبها وشاركت فيه.وأعلن خطوبتهما في أيلول 2025، بعد عرض زواج رومانسي، قبل أن يتزوجا في آب 2026، بعد نحو ثماني سنوات على تعارفهما.