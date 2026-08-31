بيلي إيليش تفاجئ شقيقها في زفافه وتدير مراسم الزواج

في أجواء عائلية، احتفل الموسيقي والمنتج الأميركي فينيس أوكونيل، شقيق النجمة بيلي إيليش، بزفافه على المؤثرة وصانعة المحتوى كلوديا سوليفسكي، في مزرعة بولاية كاليفورنيا، بحضور أفراد العائلة والأصدقاء وعدد من نجوم هوليوود.
وكانت المفاجأة الأبرز تولي بيلي إيليش بنفسها إدارة مراسم عقد القران، حيث وقفت بين شقيقها وعروسه خلال تبادل عهود الزواج.
وحضر الحفل جاستن بيبر وزوجته هايلي بيبر، ونينا دوبريف، وكريستن بيل وزوجها داكس شيبرد، إلى جانب إيما تشامبرلين، وجايسون سوديكس، ورايتشل سينوت، ونات وولف المرتبط عاطفياً ببيلي إيليش.
وتعود علاقة فينيس وكلوديا إلى عام 2018، بعدما تعارفا عبر تطبيق للمواعدة، قبل أن تتطور علاقتهما على مدى سنوات.
وكانت كلوديا مصدر إلهام لعدد من أعمال فينيس، إذ كتب بعد ساعات من لقائهما الأول أغنية حملت اسم "Claudia"، ثم جاءت أغنية "Mona Lisa, Mona Lisa" عام 2022، التي أخرجت كلوديا فيديو كليبها وشاركت فيه.
وأعلن الثنائي
خطوبتهما في أيلول 2025، بعد عرض زواج رومانسي، قبل أن يتزوجا في آب 2026، بعد نحو ثماني سنوات على تعارفهما.