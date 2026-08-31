تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

بيلي إيليش تفاجئ شقيقها في زفافه وتدير مراسم الزواج

Lebanon 24
31-08-2026 | 23:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
بيلي إيليش تفاجئ شقيقها في زفافه وتدير مراسم الزواج
بيلي إيليش تفاجئ شقيقها في زفافه وتدير مراسم الزواج photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في أجواء عائلية، احتفل الموسيقي والمنتج الأميركي فينيس أوكونيل، شقيق النجمة بيلي إيليش، بزفافه على المؤثرة وصانعة المحتوى كلوديا سوليفسكي، في مزرعة بولاية كاليفورنيا، بحضور أفراد العائلة والأصدقاء وعدد من نجوم هوليوود.
Advertisement

وكانت المفاجأة الأبرز تولي بيلي إيليش بنفسها إدارة مراسم عقد القران، حيث وقفت بين شقيقها وعروسه خلال تبادل عهود الزواج.
بيلي إيليش &laquo;مأذونة الحفل&raquo; في زفاف شقيقها فينيس - صورة 1


وحضر الحفل جاستن بيبر وزوجته هايلي بيبر، ونينا دوبريف، وكريستن بيل وزوجها داكس شيبرد، إلى جانب إيما تشامبرلين، وجايسون سوديكس، ورايتشل سينوت، ونات وولف المرتبط عاطفياً ببيلي إيليش.

وتعود علاقة فينيس وكلوديا إلى عام 2018، بعدما تعارفا عبر تطبيق للمواعدة، قبل أن تتطور علاقتهما على مدى سنوات.

وكانت كلوديا مصدر إلهام لعدد من أعمال فينيس، إذ كتب بعد ساعات من لقائهما الأول أغنية حملت اسم "Claudia"، ثم جاءت أغنية "Mona Lisa, Mona Lisa" عام 2022، التي أخرجت كلوديا فيديو كليبها وشاركت فيه.

وأعلن الثنائي خطوبتهما في أيلول 2025، بعد عرض زواج رومانسي، قبل أن يتزوجا في آب 2026، بعد نحو ثماني سنوات على تعارفهما.
مواضيع ذات صلة
زواج شقيقة الفنانة كارمن سليمان
lebanon 24
Lebanon24
01/09/2026 12:17:09 Lebanon 24 Lebanon 24
قبل زفاف شقيقه.. ماذا طلب ويليام بشأن مجوهرات والدته؟
lebanon 24
Lebanon24
01/09/2026 12:17:09 Lebanon 24 Lebanon 24
"زفاف شقيقه" انتهى بمأساة.. عدوى قاتلة تودي بأميركي
lebanon 24
Lebanon24
01/09/2026 12:17:09 Lebanon 24 Lebanon 24
شقيق موسيقار ومطرب يكشف مفاجأة عن سبب فقدانه البصر قبل وفاته
lebanon 24
Lebanon24
01/09/2026 12:17:09 Lebanon 24 Lebanon 24

كاليفورنيا

هوليوود

الثنائي

برلين

إيلي

روما

سولي

بريف

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
04:19 | 2026-09-01
Lebanon24
02:05 | 2026-09-01
Lebanon24
00:06 | 2026-09-01
Lebanon24
23:00 | 2026-08-31
Lebanon24
16:46 | 2026-08-31
Lebanon24
15:11 | 2026-08-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24