ركعت على المسرح.. مايا دياب تُشعل الاجواء في السويد بإطلالة جريئة (فيديو)

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مايا دياب تشعل مسارح السويد! حضور جماهيري غير مسبوق، إطلالة خاطفة، وأجواء حماسية بأجمل الأغاني في ليلة موسيقية لا تُنسى رُفع فيها شعار «كامل العدد».@mayadiab pic.twitter.com/50SOswdf6L
— People بالعربي (@peoplebelarabi) August 31, 2026
مايا دياب تشعل مسارح السويد! حضور جماهيري غير مسبوق، إطلالة خاطفة، وأجواء حماسية بأجمل الأغاني في ليلة موسيقية لا تُنسى رُفع فيها شعار «كامل العدد».@mayadiab pic.twitter.com/50SOswdf6L