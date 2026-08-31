ركعت على المسرح.. مايا دياب تُشعل الاجواء في السويد بإطلالة جريئة (فيديو)

في ليلة حافلة، تألقت على أحد مسارح وسط حضور جماهيري كبير، وقدمت مجموعة من أجمل أغانيها، فيما خطفت الأنظار بلحظة ركوعها على المسرح، وسط أجواء تفاعلية ورفع شعار "كامل العدد".

وتضمن برنامج الحفل عدداً من أعمال مايا دياب الغنائية، حيث تفاعل الجمهور معها بالغناء والرقص خلال فقرات السهرة، كما رافقها الحاضرون في أداء عدد من الأغنيات.وشهد الحفل حضوراً من الجالية العربية في السويد، مع تداول مقاطع مصورة من الأمسية عبر منصات التواصل الاجتماعي، تضمنت لقطات من أداء مايا دياب وإطلالتها خلال الحفل.وعلى ، انتشرت مجموعة من المقاطع والصور من حفل مايا دياب في غوتنبرغ، فيما تصدّر الهاشتاغ الخاص بالحفل قائمة في على منصة اكس، بالتزامن مع تفاعل المستخدمين مع تفاصيل الأمسية.