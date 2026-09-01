تعرّض لانتكاسة صحية جديدة.. نقل نجم شهير إلى العناية المركزة (صورة)

ولفت موقع TMZ إلى ان ريتشي احتاج إلى رعاية طبية عقب الحفل الذي أقيم على مسرح "ذا موني"، فيما لم يصدر فريق أعماله تعليقًا رسميًّا بشأن حالته الصحية حتى الآن.
ويشارك ريتشي حاليًّا في جولة Sing a Song All Night Long إلى جانب فرقة Earth, Wind & Fire، وكان من المقرر أن يواصل جولته بحفل في سان فرانسيسكو
يوم 26 سبتمبر.
وخلال حفله الأخير في سانت
لويس، أفاد TMZ بأن ريتشي طلب من فريقه إحضار كرسي له أثناء تقديم الأغنية الختامية All Night Long، قبل أن ينتهي العرض
.
وكان ريتشي تعرّض لوعكة صحية خلال حفل في سانت بول
بولاية مينيسوتا
، في 24 حزيران الماضي عندما شعر بدوار أثناء أدائه على المسرح؛ ما دفعه إلى الجلوس واستكمال بعض الأغنيات قبل أن يأخذ استراحة مفاجئة.
واضطر ريتشي حينها إلى تأجيل حفلتين، قبل أن يعود إلى المسرح في 30 حزيران ، مؤكدًا للجمهور أنه بخير.