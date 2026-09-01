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فنون ومشاهير

يصغرها بـ20 عاماً.. ابنة ماكرون تثير الجدل بعلاقتها الجديدة

Lebanon 24
01-09-2026 | 15:56
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يصغرها بـ20 عاماً.. ابنة ماكرون تثير الجدل بعلاقتها الجديدة
يصغرها بـ20 عاماً.. ابنة ماكرون تثير الجدل بعلاقتها الجديدة photos 0
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عادت الحياة العاطفية لتيفان أوزيير، ابنة السيدة الفرنسية الأولى بريجيت ماكرون، إلى دائرة الأضواء، بعد ظهورها برفقة شاب يصغرها بـ20 عاماً، في علاقة أعادت إلى الواجهة قصة والدتها مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

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وبحسب تقارير إعلامية فرنسية، ترتبط المحامية البالغة 42 عاماً بأنطوان لوكومت، البالغ 22 عاماً، والذي يعمل مدرباً لرياضة "إي-فويل".

 

وبدأ تعارفهما في منطقة لو توكيه الساحلية، حيث التقت به أثناء تعلمها هذه الرياضة.

 

وظهر الثنائي معاً خلال رحلة إلى أمستردام، قبل أن تتضح طبيعة العلاقة أكثر خلال الفترة الأخيرة.

 

كما أشارت تقارير إلى أن أوزيير قدمت لوكومت إلى طفليها، في مؤشر على جدية ارتباطهما.

وتأتي العلاقة بعد انفصال أوزيير عن مقدم البرامج الفرنسي سيريل حنّونة في أيار الماضي، وفق وسائل إعلام فرنسية.

وأعاد فارق العمر بين أوزيير ولوكومت إلى الأذهان علاقة بريجيت ماكرون وإيمانويل ماكرون، إذ تكبر السيدة الفرنسية الأولى زوجها بنحو 25 عاماً، ما جعل ظهور ابنتها مع شريكها الجديد محط تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

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