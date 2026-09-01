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فنون ومشاهير

بعد مطالبات الجمهور.. سانت ليفانت يلتقي بائع الورد الصغير في جونية (فيديو)

Lebanon 24
01-09-2026 | 23:00
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بعد مطالبات الجمهور.. سانت ليفانت يلتقي بائع الورد الصغير في جونية (فيديو)
بعد مطالبات الجمهور.. سانت ليفانت يلتقي بائع الورد الصغير في جونية (فيديو) photos 0
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التقى الفنان سانت ليفانت بائع الورد الصغير في مدينة جونية، والذي اشتهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقاطع عفوية ظهر فيها وهو يبيع الورود ويغني أغنية "نانو" لسانت ليفانت و"توليت".

وكان الجمهور قد طالب في أكثر من مناسبة بجمع الطفل بالفنان، بعدما لفت الأنظار بعفويته وطريقته في أداء الأغنية خلال تجوله في شوارع جونية لبيع الورود.

وخلال اللقاء، شارك سانت ليفانت الطفل غناء "نانو"، قبل أن ينضما معاً إلى توزيع الورود على المارة، في مشهد عفوي سرعان ما حظي بتفاعل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول رواد المنصات مقاطع فيديو وثّقت لحظات اللقاء، من غنائهما معاً إلى توزيعهما الورود في شوارع جونية، وسط تعليقات مرحبة بتحقق أمنية الجمهور بلقاء الثنائي.

يُذكر أن أغنية "نانو"، التي تجمع سانت ليفانت و"توليت"، حققت انتشاراً واسعاً منذ طرحها، متجاوزة 99 مليون مشاهدة عبر منصة "يوتيوب".


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