بعد مطالبات الجمهور.. سانت ليفانت يلتقي بائع الورد الصغير في جونية (فيديو)

التقى الفنان سانت ليفانت بائع الورد الصغير في مدينة ، والذي اشتهر عبر بعد انتشار مقاطع عفوية ظهر فيها وهو يبيع الورود ويغني أغنية "نانو" لسانت ليفانت و" ".



وكان الجمهور قد طالب في أكثر من مناسبة بجمع الطفل بالفنان، بعدما لفت الأنظار بعفويته وطريقته في أداء الأغنية خلال تجوله في شوارع جونية لبيع الورود.

وخلال اللقاء، شارك سانت ليفانت الطفل غناء "نانو"، قبل أن ينضما معاً إلى توزيع الورود على المارة، في مشهد عفوي سرعان ما حظي بتفاعل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول رواد المنصات مقاطع فيديو وثّقت لحظات اللقاء، من غنائهما معاً إلى توزيعهما الورود في شوارع جونية، وسط تعليقات مرحبة بتحقق أمنية الجمهور بلقاء .

يُذكر أن أغنية "نانو"، التي تجمع سانت ليفانت و"توليت"، حققت انتشاراً واسعاً منذ طرحها، متجاوزة 99 مليون مشاهدة عبر منصة " ".







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