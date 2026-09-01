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فنون ومشاهير

بأجواء بعلبكية مميزة.. نادر الأتات يحتفل بزفافه في صوفر بحضور عدد كبير من النجوم (فيديو)

Lebanon 24
01-09-2026 | 13:30
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بأجواء بعلبكية مميزة.. نادر الأتات يحتفل بزفافه في صوفر بحضور عدد كبير من النجوم (فيديو)
بأجواء بعلبكية مميزة.. نادر الأتات يحتفل بزفافه في صوفر بحضور عدد كبير من النجوم (فيديو) photos 0
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دخل الفنان نادر الأتات اليوم القفص الذهبي، محتفلاً بزواجه من الشابة جنى إسماعيل، في حفل زفاف أقيم في صوفر وسط أجواء احتفالية مميزة وبحضور عدد من نجوم الفن والمشاهير.

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وشهد الحفل حضور الفنان معتصم النهار برفقة زوجته لين برنجكجي، حيث حرص النهار على تهنئة الأتات، قائلاً له: "براافووو!".

كما وصلت الفنانة سيرين عبدالنور إلى حفل الزفاف، وشاركت العروسين وأصدقاءهما أجواء الفرح، فيما تخلل المناسبة أجواء من الدبكة والرقص.

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وفي مشهد لافت، دخل نادر الأتات إلى حفل زفافه محمولاً على كتفي شقيقه علي، وسط أجواء بعلبكية مميزة أضفت طابعاً خاصاً على المناسبة.

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ومن أبرز لحظات الحفل، إهداء الفنان ملحم زين للعريس نسخة خاصة من أغنية "عرس الغوالي"، في لفتة مؤثرة بدا التأثر واضحاً على نادر الأتات خلالها.

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