كانت في الـ 22 من عمرها.. بطلة مسلسل "حب على ورق" تكشف عن تجربة زواجها الأول (فيديو)

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تحدثت الفنانة عن تجربة حبها الوحيدة التي تكللت بالزواج قبل سنوات، حين كانت في عمر الـ22 واستمرت نحو 4 سنوات دون أن يُكتب لها الاستمرار، وذلك خلال استضافتها.وقالت هيا في برنامج ABtalks مع الإعلامي : "ارتبطتُ بشخص لم تكن لدي أي خطة مسبقة للزواج منه، بل تم الأمر بشكل غريب وسريع. كنا نعرف بعضنا طويلة، ثم سافر لعمله ولم تكن تجمعنا علاقة حب أو تواصل عن بُعد، ورغم أنه كان شخصاً مميزاً بنظري، إلا أنني لم أتوقع إطلاقاً أن تنشأ بيننا علاقة حب، أو أن نبني حياة مشتركة."وتابعت: "بدأنا نلتقي ونقضي الوقت معاً حتى نشأت بيننا مشاعر الحب، وتطورت العلاقة، تدريجياً، وأخذت أكثر من شكل. وفي الوقت الذي كنت أستعد فيه للسفر والاستقرار في دبي، أخبرني بأن لديه عملاً في سلطنة ولا يستطيع تركه، ودار بيننا حديث حول الاستقرار، حتى اتفقنا على عقد القران وأقمنا خطوبة صغيرة، على أن نعلن الزواج، رسمياً، في الوقت المناسب."وعن سبب عدم إقامة حفل زفاف، قالت هيا: "أنا لا أحب حفل الزفاف ولا الأعراس، لذا تأخر الإعلان عن الزواج كثيراً ولم يكن في الإعلان عن كوني متزوجة. قضينا معاً 4 سنوات بعقد قران دون زفاف؛ حيث عشنا سنة في عُمان ثم انتقلنا إلى دبي، قبل أن ينتهي المطاف بعدم الاستمرارية والانفصال، دون أن ننجب أطفالاً خلال تلك الفترة."وأكدت أن العلاقة بينهما انتهت بودّ كبير: هو صديق عزيز جداً عليّ حتى الآن، وشقيقته هي صديقتي المقربة.يُذكر ان هيا بطلة مسلسل "حب على ورق" المعرب هي ابنة الممثل والممثلة الراحلة ، وحفيدة الفنان اللبناني الراحل .