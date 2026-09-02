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فنون ومشاهير

تعرض لانتقادات واسعة.. ممثل شهير سخر من مترجم إشارة ثم اعتذر

Lebanon 24
02-09-2026 | 07:03
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تعرض لانتقادات واسعة.. ممثل شهير سخر من مترجم إشارة ثم اعتذر
تعرض لانتقادات واسعة.. ممثل شهير سخر من مترجم إشارة ثم اعتذر photos 0
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اعتذر الممثل الأميركي ميل غيبسون بعد تعرضه لانتقادات واسعة بسبب مقطع فيديو متداول ظهر فيه وهو يسخر من مترجم للغة الإشارة (للصم والبكم)، وذلك خلال مشاركته في فعالية أقيمت خلال عطلة نهاية الأسبوع.
 
بدأت الأزمة أثناء صعود النجم البالغ من العمر 70 عاماً، إلى مسرح ضمن فعالية "فان إكسبو كندا" في تورونتو يوم السبت، حيث أظهرت لقطات مصورة خروجه من خلف الستارة واستخدامه حركات يدوية لتقليد مترجمة لغة الإشارة الواقفة على المنصة لفترة وجيزة قبل التوجه إلى مقعده.

وأثارت المشاهد المصورة غضب مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي في الأيام التالية، واصفين سلوك النجم الحائز على جائزة الأوسكار عن فيلم "القلب الشجاع" بأنه "قاسٍ بشكل صادم"، وفق ما نقله موقع مجلة "بيبول".
 
بدوره، اعتذر غيبسون عن الواقعة، وأصدر بياناً، الثلاثاء، أعرب فيه عن أسفه قائلاً: "أحياناً عندما تدفع إلى المسرح تحت الأضواء، يتشتت ذهنك في كل اتجاه، وأحيانا تظهر حماقة عفوية غير مقصودة".

وأضاف: "لم تكن هناك أي نية خبيثة وراء الأمر، وأعتذر بالتأكيد لأي شخص شعر بالانزعاج من ذلك". (العربية) 
 
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