تعرض لانتقادات واسعة.. ممثل شهير سخر من مترجم إشارة ثم اعتذر

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Mel Gibson is under fire after a viral video showed him appearing to mock an American Sign Language (ASL) interpreter onstage at Toronto's Fan Expo. #MelGibson #ASL #TorontoFanExpohttps://t.co/9Dd2wdHs2e pic.twitter.com/5m1jWdo2Bx
— Now Toronto (@nowtoronto) September 1, 2026
Mel Gibson is under fire after a viral video showed him appearing to mock an American Sign Language (ASL) interpreter onstage at Toronto's Fan Expo. #MelGibson #ASL #TorontoFanExpohttps://t.co/9Dd2wdHs2e pic.twitter.com/5m1jWdo2Bx