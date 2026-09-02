فيديو جديد يجمع محمد الدايخ بترف التقي... هل من علاقة حبّ بينهما؟

بعد إنتشار بشأن وجود علاقة حبّ تجمعهما، حضر كلّ من المخرج محمد الدايخ والممثلة سويّاً، حفل زفاف الفنان .

ورأى رواد مواقع التواصل الإجتماعيّ، أنّ إطلالة الدايخ مع التقي الجديدة، قد تدلّ بالفعل على وجود علاقة بينهما.