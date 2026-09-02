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فنون ومشاهير

فيديو جديد يجمع محمد الدايخ بترف التقي... هل من علاقة حبّ بينهما؟

Lebanon 24
02-09-2026 | 23:00
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فيديو جديد يجمع محمد الدايخ بترف التقي... هل من علاقة حبّ بينهما؟
فيديو جديد يجمع محمد الدايخ بترف التقي... هل من علاقة حبّ بينهما؟ photos 0
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بعد إنتشار أخبار بشأن وجود علاقة حبّ تجمعهما، حضر كلّ من المخرج محمد الدايخ والممثلة ترف التقي سويّاً، حفل زفاف الفنان نادر الاتات.
 
 
ورأى رواد مواقع التواصل الإجتماعيّ، أنّ إطلالة الدايخ مع التقي الجديدة، قد تدلّ بالفعل على وجود علاقة بينهما.
 
 
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