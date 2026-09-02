فيديو جديد يجمع محمد الدايخ بترف التقي... هل من علاقة حبّ بينهما؟

أنشئ حسابك الآن للتعرّف على خيارات الاشتراك والوصول إلى جميع المقالات المميزة والحصرية، واستمتع بتجربة قراءة من دون إعلانات.
الممثلة اللبنانية #ترف_التقي تحضر برفقة المخرج #محمد_الدايخ حفل زفاف الفنان نادر الاتات…
ويبدو أن المياه عادت الى مجاريها بعد انتشار اخبار عن توتر العلاقة بينهما مؤخراً pic.twitter.com/CZtricWpjh
— 📡 𝕏 رادار (@Tweets_Radar) September 1, 2026
الممثلة اللبنانية #ترف_التقي تحضر برفقة المخرج #محمد_الدايخ حفل زفاف الفنان نادر الاتات…
ويبدو أن المياه عادت الى مجاريها بعد انتشار اخبار عن توتر العلاقة بينهما مؤخراً pic.twitter.com/CZtricWpjh