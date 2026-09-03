فيديو ينتشر.. هذا ما قالته سيلين ديون عندما سُئلت عن السيدة فيروز

انتشر فيديو للنجمة العالمية سيلين ديون
عبر مواقع التواصل الاجتماعي
خلال وجودها في باريس
.
وأظهر الفيديو صحافية وهي تستوقف ديون وتخبرها بأن اللبنانيين يحبونها كثيرًا وينتظرون حضورها لإحياء حفلات في لبنان
، فردت الأخيرة بالقول: "أحب لبنان كثيرًا"، قبل أن تقول لها الصحفية: ننتظرك.
وأجابت سيلين: "سوف نأكل بابا غنوج
".
وبادرت الصحفية إلى سؤال ديون عما إذا كانت تعرف السيدة فيروز
، لتجيب الأخيرة بالنفي، قبل أن تسألها: "هل يجب أن أستمع إليها؟"
فأجابتها الصحفية مؤكدة ضرورة الاستماع إلى أغاني فيروز
، ووصفتها بأنها "الصوت الأجمل بعد صوتك"، كما قالت".
وأبدت ديون اهتمامها بالاقتراح، وطلبت من الصحفية إعادة اسم فيروز مرة أخرى، مؤكدة أنها ستحاول تذكر الاستماع إليها.