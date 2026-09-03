فيديو ينتشر.. هذا ما قالته سيلين ديون عندما سُئلت عن السيدة فيروز

انتشر فيديو للنجمة العالمية عبر خلال وجودها في .



وأظهر الفيديو صحافية وهي تستوقف ديون وتخبرها بأن اللبنانيين يحبونها كثيرًا وينتظرون حضورها لإحياء حفلات في ، فردت الأخيرة بالقول: "أحب لبنان كثيرًا"، قبل أن تقول لها الصحفية: ننتظرك.



وأجابت سيلين: "سوف نأكل ".



وبادرت الصحفية إلى سؤال ديون عما إذا كانت تعرف ، لتجيب الأخيرة بالنفي، قبل أن تسألها: "هل يجب أن أستمع إليها؟"



فأجابتها الصحفية مؤكدة ضرورة الاستماع إلى أغاني ، ووصفتها بأنها "الصوت الأجمل بعد صوتك"، كما قالت".



وأبدت ديون اهتمامها بالاقتراح، وطلبت من الصحفية إعادة اسم فيروز مرة أخرى، مؤكدة أنها ستحاول تذكر الاستماع إليها.