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فنون ومشاهير

فيديو ينتشر.. هذا ما قالته سيلين ديون عندما سُئلت عن السيدة فيروز

Lebanon 24
03-09-2026 | 01:59
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فيديو ينتشر.. هذا ما قالته سيلين ديون عندما سُئلت عن السيدة فيروز
فيديو ينتشر.. هذا ما قالته سيلين ديون عندما سُئلت عن السيدة فيروز photos 0
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انتشر فيديو للنجمة العالمية سيلين ديون عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال وجودها في باريس

وأظهر الفيديو صحافية وهي تستوقف ديون وتخبرها بأن اللبنانيين يحبونها كثيرًا وينتظرون حضورها لإحياء حفلات في لبنان، فردت الأخيرة بالقول: "أحب لبنان كثيرًا"، قبل أن تقول لها الصحفية: ننتظرك.

وأجابت سيلين: "سوف نأكل بابا غنوج". 

وبادرت الصحفية إلى سؤال ديون عما إذا كانت تعرف السيدة فيروز، لتجيب الأخيرة بالنفي، قبل أن تسألها: "هل يجب أن أستمع إليها؟"

فأجابتها الصحفية مؤكدة ضرورة الاستماع إلى أغاني فيروز، ووصفتها بأنها "الصوت الأجمل بعد صوتك"، كما قالت".

وأبدت ديون اهتمامها بالاقتراح، وطلبت من الصحفية إعادة اسم فيروز مرة أخرى، مؤكدة أنها ستحاول تذكر الاستماع إليها.
 
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