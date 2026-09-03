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فنون ومشاهير

عمرها 33 عاماً فقط.. وفاة نجمة شهيرة والسبب مجهول! (صورة)

Lebanon 24
03-09-2026 | 04:30
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عمرها 33 عاماً فقط.. وفاة نجمة شهيرة والسبب مجهول! (صورة)
عمرها 33 عاماً فقط.. وفاة نجمة شهيرة والسبب مجهول! (صورة) photos 0
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في خبر حزين، أعلن وفاة نجمة ديزني السابقة كارلا جيفري، الشهيرة بتجسيد شخصية "بري" في سلسلة أفلام "Zombies"، عن عمر ناهز 33 عامًا. 
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وأكدت وكالة "ألكسندرز لإدارة المواهب"، التي مثلت جيفري لأكثر من 20 عامًا، نبأ وفاتها، ونشرت بيانًا عبر حسابها على "إنستغرام"، أعربت فيه عن حزنها لفقدان الممثلة الشابة.
 
 
 
وقالت الوكالة: "قلوبنا مفجوعة ونحن ننعى فقدان كارلا جيفري الحبيبة"، مشيرة إلى أنها كانت جزءًا من عائلتها الفنية لأكثر من عقدين، تابعت خلالها انتقالها من طفلة موهوبة إلى ممثلة شابة صنعت لنفسها حضورًا على الشاشة.

وأضافت أن كارلا استطاعت، من خلال شخصية "بري" في سلسلة "Zombies"، أن تنقل روحها المرحة وتفاؤلها إلى الجمهور حول العالم، مؤكدة أنها لم تكن مجرد عميلة بالنسبة إلى فريق الوكالة، وإنما "فرد من العائلة".

ولم تعلن عائلة كارلا جيفري أو وكالتها حتى الآن سبب وفاتها، ما أثار تساؤلات بين متابعيها، خصوصًا مع رحيلها في سن مبكرة.
 
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