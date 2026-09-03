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فنون ومشاهير

رسالة حب استثنائية من جورج كلوني الى زوجته أمل.. هذا ما جاء فيها

Lebanon 24
03-09-2026 | 06:49
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رسالة حب استثنائية من جورج كلوني الى زوجته أمل.. هذا ما جاء فيها
رسالة حب استثنائية من جورج كلوني الى زوجته أمل.. هذا ما جاء فيها photos 0
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حصل النجم الأميركي جورج كلوني على جائزة الأسد الذهبي للإنجاز مدى الحياة خلال حفل افتتاح الدورة الـ83 من مهرجان البندقية السينمائي، يوم أمس، الأربعاء، مستغلاً لحظة التكريم للتأكيد على أهمية الفن وحرية التعبير، إلى جانب توجيه كلمات مؤثرة إلى زوجته أمل كلوني وطفليهما.
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وخلال كلمته أمام الحضور، مازح كلوني، بشأن حصوله على جائزة عن مجمل مسيرته الفنية، قائلاً إن سماع عبارة "جائزة الإنجاز مدى الحياة" يدفع المرء إلى التفكير في أمرين: أولهما مدى روعة هذا التكريم، وثانيهما التساؤل ممازحاً: "هل يعرفون شيئاً لا أعرفه؟ هل تحدثتم مع أطبائي؟"

 

وكانت أمل كلوني، البالغة من العمر 48 عاماً، في مقدمة الأشخاص الذين حرص جورج على توجيه الشكر إليهم، حيث قال خلال خطابه: "أنا ممتن للصداقات التي كوّنتها على مدار حياتي. وأنا عاجز عن إيجاد الكلمات لوصف مدى حبي لزوجتي، ومدى فخري بها."

 

كما وجه كلوني تحية إلى طفليه، التوأم إيلا وألكسندر، البالغين من العمر 9 سنوات، قبل أن يمازح الجمهور قائلاً: "طفلاي هما الشخصان الوحيدان اللذان اعتقدا أنني كنت جيداً في فيلم باتمان"، وهو ما أثار ضحكات الحاضرين.
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