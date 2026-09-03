رسالة حب استثنائية من جورج كلوني الى زوجته أمل.. هذا ما جاء فيها

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حصل النجم الأميركي على جائزة للإنجاز خلال حفل افتتاح الـ83 من مهرجان السينمائي، يوم أمس، الأربعاء، مستغلاً لحظة التكريم للتأكيد على أهمية الفن وحرية التعبير، إلى جانب توجيه كلمات مؤثرة إلى زوجته وطفليهما.وخلال كلمته أمام الحضور، مازح ، بشأن حصوله على جائزة عن مجمل مسيرته الفنية، قائلاً إن سماع عبارة " " يدفع المرء إلى التفكير في أمرين: أولهما مدى روعة هذا التكريم، وثانيهما التساؤل ممازحاً: "هل يعرفون شيئاً لا أعرفه؟ هل تحدثتم مع أطبائي؟"وكانت أمل كلوني، البالغة من العمر 48 عاماً، في مقدمة الأشخاص الذين حرص على توجيه الشكر إليهم، حيث قال خلال خطابه: "أنا ممتن للصداقات التي كوّنتها على مدار حياتي. وأنا عاجز عن إيجاد الكلمات لوصف مدى حبي لزوجتي، ومدى بها."كما وجه كلوني تحية إلى طفليه، التوأم وألكسندر، البالغين من العمر 9 سنوات، قبل أن يمازح الجمهور قائلاً: "طفلاي هما الشخصان الوحيدان اللذان اعتقدا أنني كنت جيداً في فيلم "، وهو ما أثار ضحكات الحاضرين.