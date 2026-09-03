بعد الحديث عن تعرّضها لوعكة صحية ودخولها أحد المستشفيات.. ممثلة شهيرة تكشف حقيقة ما حصل معها

طمأنت الممثلة جمهورها على حالتها الصحية، بعد تداول خلال الساعات الماضية عن تعرضها لوعكة صحية ودخولها أحد المستشفيات، مؤكدةً أن حالتها مستقرة وأنها غادرت المستشفى بعد ، عقب إجراء الفحوص وتلقي الرعاية اللازمة.

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ونفت هالة فاخر ما تردد عن دخولها العناية المركزة إثر أزمة صحية شديدة، موضحةً أنها أصيبت بنزلة برد خفيفة، لكنها توجهت إلى المستشفى بسبب شعورها بضيق في التنفس لإجراء الفحوص وتلقي العلاج.

وقالت هالة فاخر في تصريحات صحافية: "أنا بخير، وكان عندي نزلة برد، وقعدت يوم في المستشفى علشان كان عندي ضيق تنفس، وخرجت على طول، ومش صح إني دخلت العناية المركزة".

وأكدت الفنانة أنها لم تمكث في المستشفى سوى يوم واحد، قبل أن تعود إلى منزلها، مطالبةً جمهورها بعدم القلق من الأخبار غير الدقيقة المتداولة بشأن حالتها الصحية.