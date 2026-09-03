تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

بعد الحديث عن تعرّضها لوعكة صحية ودخولها أحد المستشفيات.. ممثلة شهيرة تكشف حقيقة ما حصل معها

Lebanon 24
03-09-2026 | 14:30
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
بعد الحديث عن تعرّضها لوعكة صحية ودخولها أحد المستشفيات.. ممثلة شهيرة تكشف حقيقة ما حصل معها
بعد الحديث عن تعرّضها لوعكة صحية ودخولها أحد المستشفيات.. ممثلة شهيرة تكشف حقيقة ما حصل معها photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

طمأنت الممثلة هالة فاخر جمهورها على حالتها الصحية، بعد تداول أخبار خلال الساعات الماضية عن تعرضها لوعكة صحية ودخولها أحد المستشفيات، مؤكدةً أن حالتها مستقرة وأنها غادرت المستشفى بعد يوم واحد، عقب إجراء الفحوص وتلقي الرعاية اللازمة.

Advertisement

ونفت هالة فاخر ما تردد عن دخولها العناية المركزة إثر أزمة صحية شديدة، موضحةً أنها أصيبت بنزلة برد خفيفة، لكنها توجهت إلى المستشفى بسبب شعورها بضيق في التنفس لإجراء الفحوص وتلقي العلاج.

وقالت هالة فاخر في تصريحات صحافية: "أنا بخير، وكان عندي نزلة برد، وقعدت يوم في المستشفى علشان كان عندي ضيق تنفس، وخرجت على طول، ومش صح إني دخلت العناية المركزة".

وأكدت الفنانة أنها لم تمكث في المستشفى سوى يوم واحد، قبل أن تعود إلى منزلها، مطالبةً جمهورها بعدم القلق من الأخبار غير الدقيقة المتداولة بشأن حالتها الصحية.

مواضيع ذات صلة
وزير في المستشفى.. تعرض لوعكة صحية
lebanon 24
Lebanon24
04/09/2026 05:37:37 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تعرّضه لوعكة صحية.. فنان شهير يطل للمرة الأولى ويحتفل بعيد ميلاد زوجته (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
04/09/2026 05:37:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تعرّض رياض سلامة لوعكة صحيّة... وإرجاء جلسة إستجوابه
lebanon 24
Lebanon24
04/09/2026 05:37:37 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تعرّضها لوعكة صحية وخضوعها لعملية جراحية.. هذا ما أعلنته إعلامية معروفة جدًا (صور)
lebanon 24
Lebanon24
04/09/2026 05:37:37 Lebanon 24 Lebanon 24

هالة فاخر

يوم واحد

أخبار

العلا

صيبة

فيات

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:50 | 2026-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:39 | 2026-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:49 | 2026-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:25 | 2026-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
10:50 | 2026-09-03
Lebanon24
07:39 | 2026-09-03
Lebanon24
06:49 | 2026-09-03
Lebanon24
04:30 | 2026-09-03
Lebanon24
03:25 | 2026-09-03
Lebanon24
02:29 | 2026-09-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24