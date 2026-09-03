تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

عن عمر 70 عامًا.. وفاة مغنية شهيرة!

Lebanon 24
03-09-2026 | 23:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
عن عمر 70 عامًا.. وفاة مغنية شهيرة!
عن عمر 70 عامًا.. وفاة مغنية شهيرة! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

توفيت مغنية الجاز الأميركية وكاتبة الأغاني والمنتجة كاساندرا ويلسون، الحائزة جائزتي غرامي، عن عمر 70 عامًا، بعد مسيرة فنية امتدت لعقود وأسهمت خلالها في توسيع حدود الجاز ودمجه مع أنماط موسيقية مختلفة.

وفارقت ويلسون الحياة صباح الثلاثاء في مسقط رأسها بمدينة جاكسون في ولاية ميسيسيبي، وفق ما أكد الطبيب الشرعي. وقال مدير أعمالها إنها توفيت بسلام في منزلها، محاطة بعائلتها وأصدقائها المقربين.

واشتهرت بصوتها العميق وقدرتها على التنقل بين الجاز والبلوز والفولك والبوب و"آر أند بي" والكانتري، فيما وصفتها مجلة "تايم" عام 2001 بأنها "أفضل مغنية في أميركا".

وُلدت ويلسون في جاكسون لوالد موسيقي ووالدة تعمل في مجال التعليم، وبدأت اهتمامها بالموسيقى في سن مبكرة، فتعلّمت العزف على البيانو وهي في السادسة، قبل أن تخوض تجارب موسيقية عدة خلال سنوات الدراسة.

وفي ثمانينيات القرن الماضي، انتقلت إلى نيويورك وانضمت إلى فرقة "إم-بيس كوليكتيف"، لتصبح لاحقًا صوتها الرئيس، قبل أن تنطلق في مسيرة منفردة كرّست مكانتها بين أبرز أصوات الجاز المعاصرة.

وفازت ويلسون بجائزتي غرامي عن ألبومي New Moon Daughter عام 1997 وLoverly عام 2009، كما مُنحت عام 2022 لقب "أستاذة الجاز" من الصندوق الوطني للفنون في الولايات المتحدة.

وفي 2015، أحيت حفلًا في مسرح أبولو بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد بيلي هوليداي، وأصدرت في العام نفسه ألبوم Coming Forth by Day تكريمًا لها.

ونعاها عدد من الفنانين والشخصيات، بينهم جون باتيست، الذي أشاد بصوتها الفريد وتأثير جذورها في ميسيسيبي على تجربتها، فيما وصفها عمدة جاكسون بأنها "ابنة استثنائية" فقدت المدينة برحيلها أحد أبرز أبنائها.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
خبر حزين.. وفاة مغنية شهيرة جدًا عن عمر ناهز 80 عامًا
lebanon 24
Lebanon24
04/09/2026 08:51:09 Lebanon 24 Lebanon 24
عن عمر 36 عاماً.. وفاة ممثلة أميركية شهيرة
lebanon 24
Lebanon24
04/09/2026 08:51:09 Lebanon 24 Lebanon 24
استدرجاها وقيداها وأضرما النار في جسدها... وفاة مؤثرة شهيرة عن عمر 28 عامًا (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
04/09/2026 08:51:09 Lebanon 24 Lebanon 24
خبر حزين... وفاة ممثلة شهيرة عن عمر ناهز 97 عامًا
lebanon 24
Lebanon24
04/09/2026 08:51:09 Lebanon 24 Lebanon 24

فنون ومشاهير

متفرقات

الولايات المتحدة

الصندوق الوطني

صندوق الوطني

وقال مدير

نيويورك

الفريد

البلوز

جاكسون

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:34 | 2026-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:30 | 2026-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:50 | 2026-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:39 | 2026-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:49 | 2026-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
01:34 | 2026-09-04
Lebanon24
14:30 | 2026-09-03
Lebanon24
10:50 | 2026-09-03
Lebanon24
07:39 | 2026-09-03
Lebanon24
06:49 | 2026-09-03
Lebanon24
04:30 | 2026-09-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24