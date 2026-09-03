عن عمر 70 عامًا.. وفاة مغنية شهيرة!

توفيت مغنية الجاز الأميركية وكاتبة الأغاني والمنتجة كاساندرا ويلسون، الحائزة جائزتي غرامي، عن عمر 70 عامًا، بعد مسيرة فنية امتدت لعقود وأسهمت خلالها في توسيع حدود الجاز ودمجه مع أنماط موسيقية مختلفة.

وفارقت ويلسون الحياة صباح الثلاثاء في مسقط رأسها بمدينة في ولاية ميسيسيبي، وفق ما أكد الطبيب الشرعي. أعمالها إنها توفيت بسلام في منزلها، محاطة بعائلتها وأصدقائها المقربين.

واشتهرت بصوتها العميق وقدرتها على التنقل بين الجاز والبلوز والفولك والبوب و"آر أند بي" والكانتري، فيما وصفتها مجلة "تايم" عام 2001 بأنها "أفضل مغنية في أميركا".

وُلدت ويلسون في جاكسون لوالد موسيقي ووالدة تعمل في مجال التعليم، وبدأت اهتمامها بالموسيقى في سن مبكرة، فتعلّمت العزف على البيانو وهي في السادسة، قبل أن تخوض تجارب موسيقية عدة خلال سنوات الدراسة.

وفي ثمانينيات القرن الماضي، انتقلت إلى وانضمت إلى فرقة "إم-بيس كوليكتيف"، لتصبح لاحقًا صوتها الرئيس، قبل أن تنطلق في مسيرة منفردة كرّست مكانتها بين أبرز أصوات الجاز المعاصرة.

وفازت ويلسون بجائزتي غرامي عن ألبومي New Moon Daughter عام 1997 وLoverly عام 2009، كما مُنحت عام 2022 لقب "أستاذة الجاز" من للفنون في .

وفي 2015، أحيت حفلًا في مسرح أبولو بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد هوليداي، وأصدرت في العام نفسه ألبوم Coming Forth by Day تكريمًا لها.

ونعاها عدد من الفنانين والشخصيات، بينهم جون باتيست، الذي أشاد بصوتها وتأثير جذورها في ميسيسيبي على تجربتها، فيما وصفها عمدة جاكسون بأنها "ابنة استثنائية" فقدت المدينة برحيلها أحد أبرز أبنائها.