بعد 5 أشهر في غيبوبة.. وفاة عارضة أزياء شهيرة إثر حادث مروّع (صورة)

توفيت عارضة الأزياء الروسية يكاترينا بلينوفا، عن عمر 29 عاماً، بعد خمسة أشهر من دخولها في غيبوبة إثر حادث دراجة نارية تعرضت له في بوكيت التايلاندية، وفق ما نقل أصدقاؤها لصحيفة "روسيسكايا غازيتا".

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وتعرضت بلينوفا في 28 آذار 2026 لحادث خطير أدى إلى إصابتها بكسر في الساق وإصابة شديدة في الرأس ونزيف دماغي، ما تسبب في دخولها غيبوبة.

وخضعت لعملية جراحية عاجلة تضمنت فتحاً تخفيفياً للجمجمة وإزالة ورم دموي، قبل نقلها إلى العناية المركزة.





وبسبب عدم امتلاكها تأميناً صحياً، تحملت عائلتها تكاليف علاجها، التي بلغت نحو مليون روبل، فيما أطلق أصدقاؤها حملة تبرعات عبر قناة خاصة على " ".

وأفاد أقارب بلينوفا في 3 أيلول بوفاتها، على أن تقام مراسم الوداع في 4 أيلول.





