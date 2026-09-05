نانسي عجرم في "قفص الإتهام".. هل تشتري "المُشاهدات"؟

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أدى التغير المفاجئ في عدد مشاهدات كليب الفنانة الأخير "اشهدي يا دني" إلى التسبب بحالة من الجدل بين الجمهور.فقد تجاوز الكليب حاجز 3 ملايين مشاهدة على منصة " "، قبل أن ينخفض الرقم إلى نحو 2.6 مليون، ثم يعود لاحقًا إلى الارتفاع ويتجاوز 3.5 مليون مشاهدة.وتساءل رواد مواقع التواصل عن آلية احتساب المشاهدات على يوتيوب، وما إذا كان الانخفاض مرتبطًا بمراجعات تقنية تجريها المنصة أو بأسباب أخرى تتعلق بالتحقق من طبيعة المشاهدات.وفي هذا السياق، أوضح لنانسي أن الواقعة ليست الأولى من نوعها التي تشهدها القناة الرسمية للفنانة، مشيرًا إلى حدوث حالات مشابهة في أوقات سابقة.وبحسب المكتب، تبين في إحدى الوقائع السابقة أن الأمر كان مرتبطًا بخلل تقني أثر على الأرقام الظاهرة لدى عدد من الفنانين والحسابات، قبل أن تقوم منصة يوتيوب بمعالجة المشكلة.وأكد فريق أن ما حدث سابقًا لم يكن مقتصرًا على قناة الفنانة، ما يفتح الباب أمام احتمال ارتباط التغير الأخير بآليات التحديث أو المراجعة التي تعتمدها المنصة.وكشف المكتب الإعلامي عن وجود متابعة مباشرة مع لمعرفة السبب الدقيق وراء الانخفاض المفاجئ في الرقم الظاهر للمشاهدات.وأوضح أن المؤشرات الداخلية ظلت مستقرة، وفقًا للمعلومات المتاحة لدى الفريق، وهو ما يرجح أن التغير قد يكون ناتجًا عن مراجعة أو تحديث مؤقت في النظام المستخدم لاحتساب المشاهدات.وشدد المكتب على أنه لا يمكن الجزم بسبب التغير في عدد المشاهدات قبل انتهاء المراجعة التي تجريها المنصة، مؤكدًا أن أي مشاهدات غير حقيقية سيتم التعامل معها وفق سياسات يوتيوب في حال ثبوت وجودها.