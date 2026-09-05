تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

أسرة عبد الحليم ترد على مقارنته بتامر حسني

Lebanon 24
05-09-2026 | 05:56
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
أسرة عبد الحليم ترد على مقارنته بتامر حسني
أسرة عبد الحليم ترد على مقارنته بتامر حسني photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أوضح محمد شبانة، نجل شقيق الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، تفاصيل الجدل المثاري بشأن تصريحات الناقد الفني طارق الشناوي، والتي تناولت مقارنة الأداء السينمائي للشناوي بين الفنان تامر حسني والعندليب الأسمر.
Advertisement

وأكد شبانة، أن الشناوي نفى خلال مداخلة تلفزيونية سابقة حديثه عن تفوق تامر حسني سينمائياً، مشيراً إلى أن الجميع وقعوا في فخ منصات التواصل الاجتماعي التي زوّرت تلك المزاعم، مما استدعى رده بصفته أحد ورثة الفنان الراحل لحماية إرثه الفني.

وأبدى شبانة اندهاشه من أسلوب تامر حسني في التسويق لنفسه كخليفة لعبد الحليم حافظ، مشدداً على رفضه التام لمقارنة العندليب بأي مطرب معاصر كـ تامر حسني أو عمرو دياب، واصفاً تجربة عبد الحليم الفنية بـ "المتفردة".

وكان الشناوي قد أثار تفاعلاً واسعاً بتصريحات أشار فيها إلى تقديم تامر حسني 15 فيلماً مقابل 16 فيلماً لعبد الحليم، معتبراً أن تامر حسني يتفوق أداءً وبشكل أكثر تلقائية في التمثيل، مع إشادته بتفوق عبد الحليم على مطربي جيله فقط.
مواضيع ذات صلة
بيار حليم ملحمه
lebanon 24
Lebanon24
05/09/2026 17:19:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية المصرية: عراقجي أطلع عبد العاطي هاتفيا على رؤية بلاده للتطورات الراهنة ومسار المفاوضات وتحدياتها
lebanon 24
Lebanon24
05/09/2026 17:19:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تامر حسني يُفاجئ الجمهور بهذا القرار
lebanon 24
Lebanon24
05/09/2026 17:19:37 Lebanon 24 Lebanon 24
بكلمات مؤثرة.. بسمة بوسيل تنعى والد تامر حسني
lebanon 24
Lebanon24
05/09/2026 17:19:37 Lebanon 24 Lebanon 24

فنون ومشاهير

متفرقات

عبد الحليم حافظ

عبد الحليم على

طارق الشناوي

الحليم حافظ

عبد الحليم

الحليم على

تامر حسني

عمرو دياب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
07:38 | 2026-09-05
Lebanon24
04:31 | 2026-09-05
Lebanon24
03:46 | 2026-09-05
Lebanon24
01:52 | 2026-09-05
Lebanon24
23:00 | 2026-09-04
Lebanon24
14:30 | 2026-09-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24