أسرة عبد الحليم ترد على مقارنته بتامر حسني

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أوضح محمد شبانة، نجل شقيق الفنان الراحل ، تفاصيل الجدل المثاري بشأن تصريحات الناقد الفني ، والتي تناولت مقارنة الأداء السينمائي للشناوي بين الفنان والعندليب .وأكد شبانة، أن نفى خلال مداخلة تلفزيونية سابقة حديثه عن تفوق تامر حسني سينمائياً، مشيراً إلى أن الجميع وقعوا في فخ منصات التواصل الاجتماعي التي زوّرت تلك المزاعم، مما استدعى رده بصفته أحد ورثة الفنان الراحل لحماية إرثه الفني.وأبدى شبانة اندهاشه من أسلوب تامر حسني في التسويق لنفسه كخليفة لعبد ، مشدداً على رفضه التام لمقارنة العندليب بأي مطرب معاصر كـ تامر حسني أو ، واصفاً تجربة الفنية بـ "المتفردة".وكان الشناوي قد أثار تفاعلاً واسعاً بتصريحات أشار فيها إلى تقديم تامر حسني 15 فيلماً مقابل 16 فيلماً لعبد الحليم، معتبراً أن تامر حسني يتفوق أداءً وبشكل أكثر تلقائية في التمثيل، مع إشادته بتفوق مطربي جيله فقط.