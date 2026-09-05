أسرة عبد الحليم ترد على مقارنته بتامر حسني

أوضح محمد شبانة، نجل شقيق الفنان الراحل عبد الحليم حافظ
، تفاصيل الجدل المثاري بشأن تصريحات الناقد الفني طارق الشناوي
، والتي تناولت مقارنة الأداء السينمائي للشناوي بين الفنان تامر حسني
والعندليب الأسمر
.
وأكد شبانة، أن الشناوي
نفى خلال مداخلة تلفزيونية سابقة حديثه عن تفوق تامر حسني سينمائياً، مشيراً إلى أن الجميع وقعوا في فخ منصات التواصل الاجتماعي التي زوّرت تلك المزاعم، مما استدعى رده بصفته أحد ورثة الفنان الراحل لحماية إرثه الفني.
وأبدى شبانة اندهاشه من أسلوب تامر حسني في التسويق لنفسه كخليفة لعبد الحليم حافظ
، مشدداً على رفضه التام لمقارنة العندليب بأي مطرب معاصر كـ تامر حسني أو عمرو دياب
، واصفاً تجربة عبد الحليم
الفنية بـ "المتفردة".
وكان الشناوي قد أثار تفاعلاً واسعاً بتصريحات أشار فيها إلى تقديم تامر حسني 15 فيلماً مقابل 16 فيلماً لعبد الحليم، معتبراً أن تامر حسني يتفوق أداءً وبشكل أكثر تلقائية في التمثيل، مع إشادته بتفوق عبد الحليم على
مطربي جيله فقط.