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فنون ومشاهير

هذه هوية ملكة جمال العالم 2026 (فيديو)

Lebanon 24
05-09-2026 | 15:42
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هذه هوية ملكة جمال العالم 2026 (فيديو)
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تُوّجت ممثلة جمهورية الدومينيكان جوهيري مولا دومينغيز بلقب ملكة جمال العالم 2026، خلال الحفل الختامي الذي أقيم السبت في مدينة نها ترانغ الفيتنامية، بمشاركة 111 متسابقة.

وحلت الإسبانية إليزابيث رينيس وصيفة أولى، فيما نالت الماليزية تانوسيا تشيتي لقب الوصيفة الثانية، بعدما مرت المنافسة بمراحل متتالية خفّضت عدد المتسابقات من 40 إلى 20 ثم 12، وصولاً إلى ست متأهلات للمرحلة النهائية.

وتبلغ مولا دومينغيز 24 عاماً، وتحمل شهادة في إدارة الأعمال، وتعمل مدرسة للأدب والدراسات الاجتماعية باللغة الإنكليزية، إلى جانب عملها في الصحافة وعرض الأزياء. كما أسست مبادرة “أصوات الغد” لتعليم الإنكليزية للأطفال والشباب في المجتمعات الأقل حظاً.

وتسلّمت الفائزة التاج من ملكة جمال العالم السابقة، التايلاندية أوبال سوشاتا تشوانغسري، مانحة جمهورية الدومينيكان لقبها الثاني في تاريخ المسابقة بعد فوزها الأول عام 1982.
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