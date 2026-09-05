هذه هوية ملكة جمال العالم 2026 (فيديو)

تُوّجت ممثلة الدومينيكان جوهيري مولا دومينغيز بلقب العالم 2026، خلال الحفل الختامي الذي أقيم السبت في مدينة نها ترانغ الفيتنامية، بمشاركة 111 متسابقة.



وحلت رينيس وصيفة أولى، فيما نالت الماليزية تانوسيا تشيتي لقب الوصيفة الثانية، بعدما مرت المنافسة بمراحل متتالية خفّضت عدد المتسابقات من 40 إلى 20 ثم 12، وصولاً إلى ست متأهلات للمرحلة النهائية.



وتبلغ مولا دومينغيز 24 عاماً، وتحمل شهادة في ، وتعمل مدرسة للأدب والدراسات الاجتماعية باللغة ، إلى جانب عملها في الصحافة وعرض الأزياء. كما أسست مبادرة “أصوات الغد” لتعليم الإنكليزية للأطفال والشباب في المجتمعات الأقل حظاً.



وتسلّمت الفائزة التاج من ملكة جمال العالم السابقة، التايلاندية أوبال سوشاتا تشوانغسري، مانحة جمهورية الدومينيكان لقبها الثاني في تاريخ المسابقة بعد فوزها الأول عام 1982.