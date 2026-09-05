داخل منزله.. العثور على نجم تركي شهير متوفى

توفي الممثل سرحات كيليتش عن 51 عاماً، بعدما عُثر عليه من دون حراك داخل منزله في منطقة كاغيتهانة بمدينة إسطنبول. Advertisement

ونقلت وسائل إعلام تركية عن وكالة “DHA” أن الاتصال بكيليتش انقطع منذ الخميس، ما دفع صديقة له إلى التوجه إلى منزله، حيث دخلت بواسطة مفتاح كان بحوزتها وعثرت عليه في غرفة المعيشة. وأكدت فرق الطوارئ وفاته، فيما فتحت الشرطة تحقيقاً لكشف الملابسات.

وتحدثت تقارير عن معاناة الممثل الراحل من سرطان الغدد الليمفاوية ومشكلة صحية في الرقبة، إلا أن سبب الوفاة لم يُعلن رسمياً، كما لم تُثبت صلة بين حالته الصحية الأخيرة ووفاته.

وعُرف كيليتش بأدواره في مسلسلات “الثمانينات” و“العهد” و“مرعشلي” و“المؤسس عثمان”، كما شارك في فيلم “البيات الشتوي” للمخرج نوري بيلجه ، الفائز بالسعفة الذهبية في مهرجان كان عام 2014.