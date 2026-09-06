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فنون ومشاهير

بعد أن أثارت الجدل خلال حفل زفاف نادر الأتات.. شقيقة سيرين عبد النور تدافع عنها (فيديو)

Lebanon 24
06-09-2026 | 02:56
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بعد أن أثارت الجدل خلال حفل زفاف نادر الأتات.. شقيقة سيرين عبد النور تدافع عنها (فيديو)
بعد أن أثارت الجدل خلال حفل زفاف نادر الأتات.. شقيقة سيرين عبد النور تدافع عنها (فيديو) photos 0
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أثار حفل زفاف نادر الأتات تفاعلاً واسعاً، بعدما ظهر وهو يغني ويرقص لسيرين عبد النور، فيما غيّر كلمات أغنيته إلى "قلبي عا سيرين"، بينما كانت زوجته جنى إسماعيل تقف بالقرب منه.

وانتشرت مشاهد أخرى من الحفل، ظهر فيها نادر إلى جانب سيرين في أكثر من مناسبة، وهما يرقصان معاً ويمضيان وقتاً طويلاً خلال الاحتفال.

ولم يلقَ هذا التفاعل استحسان الجميع، إذ اعتبر البعض أن تصرفات نادر تجاه زوجته كانت غير لائقة، فيما مازح آخرون بالقول إنهم كانوا سينهون الزواج في تلك اللحظة لو كانوا مكان جنى.

وعلى إثر ذلك، ردت سابين نحاس، شقيقة سيرين عبد النور، عبر فيديو نشرته على "إنستغرام"، قائلة: "كفّوا حقدكن... كفّوا غيرتكن... وكفّوا أذى بقى".

وأضافت: "سيرين عبد النور أختي وأكيد رح دافع عنها، بس الحكي مش بس عن سيرين. الحكي عن كل شخص صار مستباح على السوشال ميديا، وكل حركة إلو لازم تتشرّح وتتفسّر وتنقلب محكمة".

وتابعت: "مش كل شي ما عجبكن صار غلط، ومش كل لقطة بتعطيكن الحق تجرحوا وتتهموا وتفرّغوا عقدكن وحقدكم بالناس".

وقالت إن "السوشال ميديا مش مساحة تنكبّ فيها كل هالكمية من الحقد والكره والأذى، بس لأن في شاشة بينكن وبين الشخص اللي عم تجرحوه".

وأضافت: "وإذا فرحة غيركن بتستفزكن وإذا نجاح غيركن بيخلّيكن لهالدرجة حاقدين ومؤذيين وبدكن تقلّلوا من قيمة الناس وتكسّروا فرحتها... يمكن صار لازم تسألوا حالكن وين المشكلة عنجد. خلص بقى".

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