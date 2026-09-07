ماذا قال ويليام وكيت عن عودة هاري وميغان؟

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عاد الأمير هاري وزوجته إلى المتحدة، بعد نحو ست مغادرتهما البلاد وتخليهما عن مهامهما كعضوين بارزين في ، وسط ترقب بشأن طبيعة علاقتهما بأفراد الأسرة، وعلى رأسهم الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون.وبحسب تقارير بريطانية، استقر هاري وميغان ماركل في مسكن خاص خارج ، فيما يستعد طفلاهما آرتشي وليليبت للالتحاق بالمدرسة خلال أسابيع، من إقامتهما في مونتيسيتو بولاية .وخلال وجودهما في ، كشف الزوجان تفاصيل مثيرة للجدل عن حياتهما داخل العائلة المالكة، من خلال سلسلة وثائقية عبر "نتفليكس"، كما نشر هاري مذكراته "الاحتياطي"، التي تضمنت روايات عن خلافاته مع شقيقه الأكبر.ووفق ما أورده راسل مايرز، محرر الشؤون الملكية في صحيفة "ميرور"، في كتابه William and Catherine: The Intimate Inside Story، فإن ويليام وكيت ميدلتون يفضلان تجنب أي توتر أو "دراما" مرتبطة بعودة هاري وميغان، رغم أنهما لا يزالان غير قادرين على مسامحتهما بشأن الاتهامات التي وُجهت إلى العائلة المالكة.