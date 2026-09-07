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خبر حزين.. مؤثر شهير يفارق الحياة بعد ساعات من خضوعه لإجراء تجميلي

Lebanon 24
07-09-2026 | 06:28
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خبر حزين.. مؤثر شهير يفارق الحياة بعد ساعات من خضوعه لإجراء تجميلي
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توفي المؤثر البريطاني-النيجيري الشهير إيغو "تايني" أوبيريبوو، عن عمر 43 عاماً، إثر مضاعفات طبية خطيرة تعرض لها بعد خضوعه لإجراء تجميلي في العاصمة التايلاندية بانكوك، خلال إجازة كان يقضيها هناك.

وبحسب تحقيقات محكمة الطب الشرعي في غرب لندن، خضع أوبيريبوو لحقن بمادتي حمض الهيالورونيك والليدوكايين في إحدى العيادات، بهدف تكبير العضو الذكري.

وبعد ساعات من الإجراء، أصيب بآلام حادة في الصدر وفقد وعيه داخل الفندق، ما استدعى نقله بشكل عاجل إلى مستشفى "سوكومفيت".

ورغم محاولات إنعاشه، فارق الحياة صباح اليوم التالي.

وأظهر التشريح الطبي، وفقاً للصحف المحلية، إصابته بانسداد رئوي نتيجة تسرب المادة المحقونة إلى مجرى الدم ووصولها إلى الرئتين، وهو ما أكده التقرير الطبي التايلاندي والطب الشرعي البريطاني بعد نقل جثمانه إلى لندن.

وحذرت السلطات الطبية والقضائية من المخاطر المرتبطة بمثل هذه الإجراءات التجميلية، مشيرة إلى أنها قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة، بينها الالتهابات الحادة أو انسداد الأوعية الدموية، وصولاً إلى الوفاة في حال تسرب المواد المحقونة إلى الأوعية الرئيسية.

وكان أوبيريبوو معروفاً بنشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كان يستعرض حياته وأعماله في قطاع العقارات ورحلاته حول العالم. وأقيمت مراسم تشييعه في لندن بحضور أفراد عائلته وعدد من أصدقائه ومعارفه وشخصيات عامة.

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