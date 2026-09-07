تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

بالفيديو.. ممثلة سورية تنهار بالبكاء على الهواء!

Lebanon 24
07-09-2026 | 10:30
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
بالفيديو.. ممثلة سورية تنهار بالبكاء على الهواء!
بالفيديو.. ممثلة سورية تنهار بالبكاء على الهواء! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

حلّت الممثلة سوزان نجم الدين ضيفةً على برنامج "واحد من الناس"، الذي يقدّمه الإعلامي عمرو الليثي عبر قناة "الحياة". 

Advertisement

وخلال اللقاء، دخلت نجم الدين في نوبة بكاء أثناء حديثها عن أصعب التجارب التي مرت بها، مشيرةً إلى أن "جرح الوطن" والابتعاد عن أبنائها كانا من أقسى ما عاشته.

وقالت: "أهم جرح في حياتي هو جرح الوطن، تأثرت بشدة وعائلتي تشردت بسبب هذا الأمر، وجرحي أيضاً بسبب البعد عن أبنائي".

وأضافت: "القوة قرار وليست اختياراً، والمرأة القوية مسؤولة أكثر. منذ عشر سنوات كنت منهارة بسبب الحرب وضياع أبنائي وإخوتي".

كما تحدثت عن زوجها الراحل، مؤكدةً أنها كانت تتمنى أن تقول له قبل وفاته إنها تحبه، واصفةً إياه بالإنسان النبيل الذي "لا يتكرر"، ومشيرةً إلى أن رحيله ترك فراغاً كبيراً في حياتها.

وقالت: "كنت أتمنى أن أقول لزوجي قبل وفاته إنني كنت أحبه. هو إنسان نبيل، موجود معنا بروحه وذكرياته، إنسان لا يتكرر ويصبر على الألم. فقدت بعد وفاته السند والحب".

 
مواضيع ذات صلة
بكاء ممثل لبنانيّ وزوجته مباشرة على الهواء... إليكم ما حصل بينهما (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
07/09/2026 20:43:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تأثّرت... فيديو يُوثّق بكاء مذيعة أخبار مُباشرة على الهواء
lebanon 24
Lebanon24
07/09/2026 20:43:51 Lebanon 24 Lebanon 24
انهارت مباشرة على الهواء.. لهذا السبب بكت الفنانة المعتزلة شمس البارودي
lebanon 24
Lebanon24
07/09/2026 20:43:51 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو... "زفة" لمُذيعة أخبار الـ"أم تي في" مباشرة على الهواء!
lebanon 24
Lebanon24
07/09/2026 20:43:51 Lebanon 24 Lebanon 24

فنون ومشاهير

متفرقات

سوزان نجم الدين

أتمنى أن أقول

عمرو الليثي

نجم الدين

سوزان نجم

youtube

مي عمر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
12:25 | 2026-09-07
Lebanon24
08:59 | 2026-09-07
Lebanon24
06:28 | 2026-09-07
Lebanon24
04:49 | 2026-09-07
Lebanon24
01:09 | 2026-09-07
Lebanon24
23:00 | 2026-09-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24