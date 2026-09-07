بالفيديو.. ممثلة سورية تنهار بالبكاء على الهواء!

حلّت الممثلة ضيفةً على برنامج "واحد من الناس"، الذي يقدّمه الإعلامي عبر قناة "الحياة".

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وخلال اللقاء، دخلت في نوبة بكاء أثناء حديثها عن أصعب التجارب التي مرت بها، مشيرةً إلى أن "جرح الوطن" والابتعاد عن أبنائها كانا من أقسى ما عاشته.

وقالت: "أهم جرح في حياتي هو جرح الوطن، تأثرت بشدة وعائلتي تشردت بسبب هذا الأمر، وجرحي أيضاً بسبب البعد عن أبنائي".

وأضافت: "القوة قرار وليست اختياراً، والمرأة القوية مسؤولة أكثر. منذ عشر سنوات كنت منهارة بسبب الحرب وضياع أبنائي وإخوتي".

كما تحدثت عن زوجها الراحل، مؤكدةً أنها كانت تتمنى أن تقول له قبل وفاته إنها تحبه، واصفةً إياه بالإنسان النبيل الذي "لا يتكرر"، ومشيرةً إلى أن رحيله ترك فراغاً كبيراً في حياتها.

وقالت: "كنت لزوجي قبل وفاته إنني كنت أحبه. هو إنسان نبيل، موجود معنا بروحه وذكرياته، إنسان لا يتكرر ويصبر على الألم. فقدت بعد وفاته السند والحب".



