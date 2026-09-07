رابعة الزيات عن الجنوب: هذه هي الخيانة! (فيديو)

نشرت الإعلامية مقطع فيديو عبر حسابها على "إنستغرام"، استنكرت فيه الاعتداءات المتواصلة على ، ودعت إلى رفع الصوت رفضاً لما يجري.

وقالت : "الجنوب وجع كبير، الجنوب جنوبنا والأرض أرضنا"، متسائلة عن أسباب الصمت أمام القتل اليومي وتحويل الأرض إلى مقبرة جماعية، ومعتبرة أن عدم الاعتراض هو "الخيانة".

وختمت رسالتها بالقول: "الساكت عن الحق شيطان أخرس".