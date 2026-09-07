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فنون ومشاهير

رابعة الزيات عن الجنوب: هذه هي الخيانة! (فيديو)

Lebanon 24
07-09-2026 | 14:04
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رابعة الزيات عن الجنوب: هذه هي الخيانة! (فيديو)
رابعة الزيات عن الجنوب: هذه هي الخيانة! (فيديو) photos 0
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نشرت الإعلامية رابعة الزيات مقطع فيديو عبر حسابها على "إنستغرام"، استنكرت فيه الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على جنوب لبنان، ودعت إلى رفع الصوت رفضاً لما يجري.

وقالت الزيات: "الجنوب وجع كبير، الجنوب جنوبنا والأرض أرضنا"، متسائلة عن أسباب الصمت أمام القتل اليومي وتحويل الأرض إلى مقبرة جماعية، ومعتبرة أن عدم الاعتراض هو "الخيانة".

وختمت رسالتها بالقول: "الساكت عن الحق شيطان أخرس".

A post shared by رابعة الزيات - Rabia Zayyat (@rabiaazayyatofficial)

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