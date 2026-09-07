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فنون ومشاهير

ديدان في وجبة فنانة عربية.. وهذا ما فعلته!

Lebanon 24
07-09-2026 | 23:00
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ديدان في وجبة فنانة عربية.. وهذا ما فعلته!
ديدان في وجبة فنانة عربية.. وهذا ما فعلته! photos 0
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كشفت الفنانة المصرية وفاء مكي أنها عثرت على ديدان داخل وجبة طلبتها من أحد المطاعم لها ولابنها، موضحة أن نجلها اكتشف الأمر أولاً وأصيب بحالة من الاشمئزاز والتقيؤ.

وقالت مكي، في تصريحات تلفزيونية، إنها فحصت الطعام وعثرت على دودة سوداء، قبل أن تتواصل مع إدارة المطعم التي طلبت استعادة الوجبة وعرضت تقديم بديل منها، إلا أنها رفضت العرض.

وأضافت أنها حررت محضراً بالواقعة واحتفظت بالطعام بوصفه دليلاً، في انتظار إخضاعه للفحص الرسمي وظهور نتائج التحقيقات لتحديد الملابسات والمسؤوليات.

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وفاء مكي تحرر محضرا بعد العثور على ديدان داخل وجبة طعام - صورة 1

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