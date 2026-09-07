ديدان في وجبة فنانة عربية.. وهذا ما فعلته!

كشفت الفنانة أنها عثرت على ديدان داخل وجبة طلبتها من أحد المطاعم لها ولابنها، موضحة أن نجلها اكتشف الأمر أولاً وأصيب بحالة من الاشمئزاز والتقيؤ.

وقالت مكي، في تصريحات تلفزيونية، إنها فحصت الطعام وعثرت على دودة سوداء، قبل أن تتواصل مع إدارة المطعم التي طلبت استعادة الوجبة وعرضت تقديم بديل منها، إلا أنها رفضت .

وأضافت أنها حررت محضراً بالواقعة واحتفظت بالطعام بوصفه دليلاً، في انتظار إخضاعه للفحص الرسمي وظهور نتائج التحقيقات لتحديد الملابسات والمسؤوليات.