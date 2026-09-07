بعد عام ونصف من رحلة العلاج.. إعلامية تعلن انتصارها على السرطان

أنشئ حسابك الآن للتعرّف على خيارات الاشتراك والوصول إلى جميع المقالات المميزة والحصرية، واستمتع بتجربة قراءة من دون إعلانات.
طمأنت الإعلامية آيات أباظة جمهورها إلى حالتها الصحية، معلنة تعافيها بعد رحلة علاج من السرطان استمرت نحو عام ونصف، ومؤكدة أن الدعم النفسي والأسري ساعدها على تجاوز المرحلة الصعبة.
وتحدثت أباظة للمرة الأولى بعد تعافيها، خلال مداخلة في برنامج "تفاصيل"، عن وقوف زوجها السيناريست عمرو محمود ياسين إلى جانبها طوال فترة العلاج، قائلة إن "غلاوته زادت عندها" بعدما اكتشفت مدى دعمه لها.
وأضافت أن زوجها وقف إلى جانبها "وقفة راجل ابن أصول"، وأصر على مرافقتها بنفسه في المستشفى، معتبرة أن حضوره ومساندته منحاها شعوراً بالأمان وسط القلق والخوف اللذين رافقا رحلة العلاج.