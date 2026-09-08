نام أثناء قيادته السيارة.. تفاصيل جديدة بشأن الحادث الذي تعرّض له هذا الفنان الشهير (صورة)

بعد اصطدام سيارة الفنان المصري بهاء سلطان بـ "ونش" على النطرون، فجّر سائق الونش مفاجأة بشأن تفاصيل الحادث.

فقد أوضح السائق أن الواقعة حدثت أثناء محاولة بهاء تفادي سيارة أخرى كانت تسير بجواره، وأكد تصريحات مدير مستشفى بأن بهاء كان يقود السيارة بنفسه، نافيًا في الوقت نفسه ما تردد عبر بشأن قيادته للونش تحت تأثير .وقال أمير أحمد، في تصريحات صحافية، إنه كان متوقفًا بالونش بالقرب من بوابات العلمين، قبل أن يفاجأ بسيارة سلطان تصطدم به أثناء محاولة تفادي سيارة أخرى.وأوضح سائق الونش أنه اضطر الى الخروج والرد على ما تردد بشأن الحادث، بعدما تعرض لهجوم وانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تداول رواية تفيد بأنه كان يقود الونش تحت تأثير الكحول.وكان حرب، مدير مستشفى العلمين، قد كشف تفاصيل الحالة الصحية لسلطان عقب تعرضه لحادث التصادم، مؤكدًا أن سلطان خضع للفحوصات الطبية اللازمة وظل تحت الملاحظة لعدة ساعات، قبل مغادرته المستشفى بعد الاطمئنان على استقرار حالته الصحية.وتحدث حرب عن ملابسات الحادث، مشيرًا الى أن سلطان كان يعاني، بحسب ما ذكره، من حالة من الإجهاد الشديد وقلة النوم خلال الأيام السابقة للحادث، نتيجة ارتباطه بعدد من الأعمال، وأن ذلك أدى الى تعرضه لغفوة مفاجئة أثناء القيادة، ما تسبب في وقوع التصادم.إلا أن تصريحات مدير مستشفى العلمين بشأن سبب الحادث أثارت حالة من الجدل، خاصة بعدما نفى ناصر بجاتو، مدير أعمال سلطان، أن يكون هو من كان يقود السيارة وقت وقوع الحادث.