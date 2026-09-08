تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

نام أثناء قيادته السيارة.. تفاصيل جديدة بشأن الحادث الذي تعرّض له هذا الفنان الشهير (صورة)

Lebanon 24
08-09-2026 | 02:05
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
نام أثناء قيادته السيارة.. تفاصيل جديدة بشأن الحادث الذي تعرّض له هذا الفنان الشهير (صورة)
نام أثناء قيادته السيارة.. تفاصيل جديدة بشأن الحادث الذي تعرّض له هذا الفنان الشهير (صورة) photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
بعد اصطدام سيارة الفنان المصري بهاء سلطان بـ "ونش" على طريق وادي النطرون، فجّر سائق الونش مفاجأة بشأن تفاصيل الحادث.
Advertisement
 
فقد أوضح السائق أن الواقعة حدثت أثناء محاولة بهاء تفادي سيارة أخرى كانت تسير بجواره، وأكد تصريحات مدير مستشفى العلمين بأن بهاء كان يقود السيارة بنفسه، نافيًا في الوقت نفسه ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيادته للونش تحت تأثير الكحول.

وقال أمير أحمد، في تصريحات صحافية، إنه كان متوقفًا بالونش بالقرب من بوابات العلمين، قبل أن يفاجأ بسيارة سلطان تصطدم به أثناء محاولة تفادي سيارة أخرى.

وأوضح سائق الونش أنه اضطر الى الخروج والرد على ما تردد بشأن الحادث، بعدما تعرض لهجوم وانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تداول رواية تفيد بأنه كان يقود الونش تحت تأثير الكحول.

وكان الدكتور إبراهيم حرب، مدير مستشفى العلمين، قد كشف تفاصيل الحالة الصحية لسلطان عقب تعرضه لحادث التصادم، مؤكدًا أن سلطان خضع للفحوصات الطبية اللازمة وظل تحت الملاحظة لعدة ساعات، قبل مغادرته المستشفى بعد الاطمئنان على استقرار حالته الصحية.

وتحدث حرب عن ملابسات الحادث، مشيرًا الى أن سلطان كان يعاني، بحسب ما ذكره، من حالة من الإجهاد الشديد وقلة النوم خلال الأيام السابقة للحادث، نتيجة ارتباطه بعدد من الأعمال، وأن ذلك أدى الى تعرضه لغفوة مفاجئة أثناء القيادة، ما تسبب في وقوع التصادم.

إلا أن تصريحات مدير مستشفى العلمين بشأن سبب الحادث أثارت حالة من الجدل، خاصة بعدما نفى ناصر بجاتو، مدير أعمال سلطان، أن يكون هو من كان يقود السيارة وقت وقوع الحادث.
 
مواضيع ذات صلة
أثناء قيادتها على طريق سريع.. فنانة شهيرة تتعرّض لحادث سير مروع (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
08/09/2026 13:23:43 Lebanon 24 Lebanon 24
نُقِلَ إلى المستشفى... هذا ما حصل بعد تعرّض فنان عربيّ شهير لحادث سير
lebanon 24
Lebanon24
08/09/2026 13:23:43 Lebanon 24 Lebanon 24
من أبرز وجوه الكوميديا.. رحيل فنان شهير إثر تعرضه لأزمة قلبية مُفاجئة (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
08/09/2026 13:23:43 Lebanon 24 Lebanon 24
طليقة فنان شهير تُفاجئه بحضور حفله! (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
08/09/2026 13:23:43 Lebanon 24 Lebanon 24

مواقع التواصل الاجتماعي

الدكتور إبراهيم

طريق وادي

العلمين

الملاح

الكحول

الملا

العلم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:24 | 2026-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:19 | 2026-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:55 | 2026-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:17 | 2026-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
06:15 | 2026-09-08
Lebanon24
04:41 | 2026-09-08
Lebanon24
04:04 | 2026-09-08
Lebanon24
23:00 | 2026-09-07
Lebanon24
16:50 | 2026-09-07
Lebanon24
15:51 | 2026-09-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24