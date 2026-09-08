"فنان قطع رزقي".. فنانة لبنانية شهيرة تكشف ما حصل معها (فيديو)

حلّت الفنانة ضيفة مع الإعلامي في "قصتي" حيث تحدثت عن مواقف وقصص من حياتها، مؤكدة أنها لا تخشى الحديث عن ماضيها أو الأمور التي قد يعتبرها البعض "معيبة".



وقالت مايا خلال اللقاء: "ما بقدر كون امرأة أندم على قصص عملتها في حياتي، ما بقدر كون امرأة وأخفي قصص معيبة عملتها في حياتي".



وأوضحت أن ما عاشته في حياتها جزء من تجربتها الشخصية، ولا ترى أن عليها إخفاء قصص أو مواقف مرت بها خوفًا من أحكام الآخرين عليها.



وعن مسألة استخدام بعض الأشخاص من معلومات أو ملفات ضدها، أجابت: "يجب عليهم إغلاق ملفاتهم في البداية، وإذا كان لديهم شيء عني لن يتوانوا في ذلك."



وسأل قيس مايا عما إذا كانت قد تعرضت للأذى في الوسط الفني، فأجابت "هناك شخص قطع رزقي أكيد".



وحاول محمد قيس الاستفسار عن هوية الشخص وما إذا كان فنانة، ليسألها "فنانة؟"، إلا أن مايا ردت قائلة "لا فنان".