بعد رفع فيروز دعوى قضائية ضدّها.. فنانة لبنانية شهيرة ترد: "عيب"(فيديو)

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وخلال ظهورها في "قصتي"مع الإعلامي ، قالت إنها تترفع عن الدخول في هذا النوع من السجالات، رغم أن البعض قد يرى في الخلاف فرصة للاستفادة منها، خصوصاً أن الطرف الآخر مرتبط باسم "فيروز العظيمة"، على حد وصفها.وعن الجهة التي أقامت الدعوى ضدها، اكتفت دياب بالقول: "العائلة"، مرجحة أن يكون سبب القضية مرتبطاً بتقديمها الأغاني موضع الخلاف بطريقة نالت إعجاب الجمهور واستحسانه.وسبق أن أوضحت دياب أن الدعوى جاءت على خلفية أدائها عدداً من أغاني فيروز خلال مناسبة وطنية أقيمت في ، مشيرة إلى أنها سددت كامل الحقوق المالية المتعلقة بالأعمال التي قدمتها.كما تحدثت عن علاقتها بزياد ، كاشفة أنها تعاونت معه في 6 أعمال فنية، من بينها ديو غنائي بعنوان "وقفنا الشعور"، لكنها قالت إن أياً منها لم يُطرح حتى الآن، مضيفة: "أنا لا أحب .. أنا أعشقه".وأوضحت دياب أن الحفل الذي أدت خلاله أغاني فيروز أقيم بمناسبة مرور 40 يوماً على انفجار مرفأ ، ولم يُصوَّر أو يُعرض عبر أي منصة بهدف تحقيق أرباح، مؤكدة أن حقوق زياد الرحباني المالية وصلت إليه من جانبها.وكانت أسرة الرحباني قد انتقدت دياب على خلفية تقديمها أغاني فيروز خلال الحفل، مشيرة إلى أن ذلك تم من دون الحصول على موافقتها.