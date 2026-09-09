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فنون ومشاهير

لم تحضر معه حفل جوائز "الموركس دور".. هل انفصل تيم حسن عن وفاء الكيلاني؟

Lebanon 24
09-09-2026 | 01:53
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لم تحضر معه حفل جوائز الموركس دور.. هل انفصل تيم حسن عن وفاء الكيلاني؟
لم تحضر معه حفل جوائز الموركس دور.. هل انفصل تيم حسن عن وفاء الكيلاني؟ photos 0
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أثار غياب الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني عن مرافقة زوجها الفنان السوري تيم حسن خلال حفل توزيع جوائز "الموريكس دور" الأخير جدلاً واسعاً.
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وفتح غياب الكيلاني الباب أمام العديد من التساؤلات والتكهنات حول طبيعة العلاقة بين الزوجين، فيما ذهب البعض إلى ربط عدم حضورها بإمكانية وجود خلاف بينهما.

وأمام هذه التساؤلات، حسم تيم الجدل كاشفاً بنفسه سبب غياب زوجته، موضحاً أنهما كانا عائدين من سفر، وأن فارق التوقيت والتعب الناتج عن السفر حالا دون تمكن وفاء من حضور الحفل.

وأكد حسن أن غياب زوجته لا يرتبط بأي خلاف متداول، واضعاً بذلك حداً للتكهنات التي رافقت عدم ظهورها إلى جانبه في المناسبة.

واللافت أن هذه ليست المرة الأولى التي تُثار فيها الشائعة، ففي مناسبات سابقة نفت الكيلاني بنفسها أخبار الانفصال، موضحة أن غياب أحدهما عن مناسبة لا يعني وجود خلاف بينهما.
 
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