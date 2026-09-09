بشكلٍ مفاجىء... سقوط فنان شهير أمام جمهوره على المسرح! (فيديو)

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Folk singer Ray LaMontagne collapsed onstage while performing at Ryman Auditorium in Nashville on Sept. 5.
His team later said he was treated for “heat related dehydration.” The singer’s sudden collapse prompted concern among fans at the venue.pic.twitter.com/sqXI3X3i4e
— NewsForce (@Newsforce) September 9, 2026
Folk singer Ray LaMontagne collapsed onstage while performing at Ryman Auditorium in Nashville on Sept. 5.
His team later said he was treated for “heat related dehydration.” The singer’s sudden collapse prompted concern among fans at the venue.pic.twitter.com/sqXI3X3i4e