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فنون ومشاهير

بشكلٍ مفاجىء... سقوط فنان شهير أمام جمهوره على المسرح! (فيديو)

Lebanon 24
09-09-2026 | 16:00
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بشكلٍ مفاجىء... سقوط فنان شهير أمام جمهوره على المسرح! (فيديو)
بشكلٍ مفاجىء... سقوط فنان شهير أمام جمهوره على المسرح! (فيديو) photos 0
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إنهار مغني الفولك الأميركي الحائز على جائزة "غرامي" راي لامونتين، بشكل مفاجئ أمام جمهوره، على المسرح، في مدينة ناشفيل في ولاية تينيسي الأميركية، خلال إحيائه حفلاً في قاعة "رايمان أوديتوريوم".
 
وبينما كان لامونتين البالغ من العمر 53 عاماً يؤدي الجزء الأخير من أغنيته الشهيرة "Jolene"، أصدر أنيناً وسقط أرضاً.
 
وعلى الفور، سارع أعضاء فرقته الموسيقية إلى الاقتراب منه وحاولوا مساعدته.
 
وبعد الحادثة، قال لامونتين في بيان، إنّه تلقّى العلاج إثر إصابته بـ"جفاف مرتبط بالحرارة"، وأن فرق الطوارئ المحلية قدمت له الرعاية الطبية اللازمة، مؤكدًا أنه أصبح بحالة جيدة. (ارم نيوز)
 
 
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