بعد فشل الصلح... دان آدم تبدأ إجراءات الطلاق من حسام حسن

انتقلت خلافات للمنتخب المصري وزوجته دان آدم إلى المسار القانوني، بعدما بدأت الأخيرة إجراءات إقامة دعوى طلاق للضرر، وفقاً لمصدر.

وأوضح المصدر أن محاميها تقدّم بمذكرة التسوية، وهي الخطوة الأولى لرفع الدعوى، عقب تعثر محاولات بين الزوجين.

ونشرت دان آدم رسالة عبر حسابها على "إنستغرام"، قالت فيها: "طلبت أن تكون النهاية بالود من أجل أولادي، وكل مرة أواجه بالشر والرفض، ولأول مرة في زواجي سأضطر للجوء إلى المحاكم لأخذ حريتي".

وكانت آدم قد تحدثت سابقاً عن مشاجرة داخل أحد فنادق في ، متهمة أبناء حسام حسن بالاعتداء عليها وسكب قهوة ساخنة على وجهها وسحلها من شعرها، بحسب روايتها، وسط تداول روايات متباينة عن الواقعة.