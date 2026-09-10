شاب تحرّش بفنانة عربية لفظيًا.. وهذا ما حصل

قررت الفنانة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد متابعيها على موقع " "، بعد تكرار تحرشه بها لفظياً من خلال التعليقات على صورها التي تنشرها عبر .

وأثار تكرار الواقعة غضب الفنانة، التي قررت تقديم بلاغ رسمي بحقه، مؤكدة أن القانون لا يسمح بالتعرض لأعراض النساء.

ووجهت رسالة إلى المتهم، قائلة: "أعراضنا مش مستباحة لأمثالك علشان تخوضوا فيها، إحنا دولة قانون والجزاء من جنس العمل، جاري اتخاذ اللازم قانونياً".