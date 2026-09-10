شاب تحرّش بفنانة عربية لفظيًا.. وهذا ما حصل

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قررت الفنانة إيناس عز الدين اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد متابعيها على موقع "فيسبوك"، بعد تكرار تحرشه بها لفظياً من خلال التعليقات على صورها التي تنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأثار تكرار الواقعة غضب الفنانة، التي قررت تقديم بلاغ رسمي بحقه، مؤكدة أن القانون لا يسمح بالتعرض لأعراض النساء.
ووجهت إيناس عز الدين رسالة إلى المتهم، قائلة: "أعراضنا مش مستباحة لأمثالك علشان تخوضوا فيها، إحنا دولة قانون والجزاء من جنس العمل، جاري اتخاذ اللازم قانونياً".