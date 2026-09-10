"بسببكم".. اعلامية تعلن اصابتها بمرض السكري

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أعلنت الإعلامية ريهام سعيد إصابتها بمرض السكري، بعد خضوعها للفحوصات اللازمة والتأكد من النتائج، ونشرت نتائج التحاليل عبر صفحتها على موقع "فيسبوك".
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وكتبت ريهام سعيد: "لأي حد ضايقني في يوم من الأيام أو أي حد وقفني عن شغلي وقطع رزقي أو أي حد ظلمني وكتب عني حرف بالباطل ارتاح، أنا عييت خلاص وعييت بسببكوا".
وأضافت: "شكراً على كل لحظة ظلم وقهرة أنا حسيت بيها، شكراً على كل لحظة كنت داخلة فيها حرب مع حد من غير سبب وكل ذنبي النجاح والعطاء اللي مالوش حدود للناس كلها".
واختتمت: "جالي سكر خلاص، حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد عاداني بدون سبب أو أذاني".