"بسببكم".. اعلامية تعلن اصابتها بمرض السكري

أعلنت الإعلامية إصابتها بمرض ، بعد خضوعها للفحوصات اللازمة والتأكد من النتائج، ونشرت نتائج التحاليل عبر صفحتها على موقع " ". Advertisement

وكتبت ريهام سعيد: "لأي حد ضايقني في يوم من الأيام أو أي حد وقفني عن شغلي وقطع رزقي أو أي حد ظلمني وكتب عني حرف بالباطل ارتاح، أنا عييت خلاص وعييت بسببكوا".

وأضافت: "شكراً على كل لحظة ظلم وقهرة أنا حسيت بيها، شكراً على كل لحظة كنت داخلة فيها حرب مع حد من غير سبب وكل ذنبي النجاح والعطاء حدود للناس كلها".

واختتمت: "جالي سكر خلاص، حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد عاداني بدون سبب أو أذاني".