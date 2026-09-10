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فنون ومشاهير

على يوتيوب... إعلامية شهيرة تطلق برنامجها الجديد

Lebanon 24
10-09-2026 | 23:00
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على يوتيوب... إعلامية شهيرة تطلق برنامجها الجديد
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تستعد الفنانة والإعلامية الأميركية درو باريمور لإجراء تغيير لافت في برنامجها الحواري مع انطلاق موسمه السابع، عبر إطلاق برنامج جديد على منصة "يوتيوب" يحمل اسم "Personal Space"، مخصص للمقابلات الطويلة والمعمقة.
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ويقدم البرنامج حوارات أكثر حميمية بين باريمور وضيوفها داخل استوديو هادئ ومن دون جمهور، ما يتيح لهم التحدث بحرية بعيدًا عن قيود الفواصل الإعلانية والوقت المحدد للفقرات التلفزيونية.

وقال المنتج التنفيذي جيسون كورتز إن الخطوة تأتي استجابة للتغيرات في عادات المشاهدة والانتشار المتزايد للبودكاست المرئي، موضحًا أن بعض المقابلات ستتداخل مع محتوى البرنامج التلفزيوني، فيما ستُعرض النسخ الكاملة عبر "يوتيوب" بصورة أكثر عفوية وواقعية.

وبحسب مجلة "فارييتي"، يأتي المشروع الرقمي بعد تجديد برنامج باريمور لموسمين إضافيين، وتعزيز حضوره في أوقات الذروة بعد خروج كيلي كلاركسون من المنافسة في البرامج النهارية.

وتزامنًا مع الموسم الجديد، أطلق فريق البرنامج حملة ترويجية تضمنت تصوير فقرات خاصة خلال "مهرجان دايزي تشين فيلدز الموسيقي" الذي نظمته أوليفيا رودريغو، إلى جانب طرح منتجات غذائية تحمل اسم باريمور بالتعاون مع علامات تجارية معروفة، وشراكات مع منصات مجتمعية للتعريف بشخصيات مؤثرة محليًا.
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