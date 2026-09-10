تهديد بالمساءلة القانونية.. إيرينا يسري تصعّد خلافها مع "Miss Egypt"

واصلت يسري، مصر العالمية السابقة، تصعيد هجومها على إدارة مسابقة "Miss Egypt"، مؤكدة أحقيتها في تمثيل مصر خلال الموسم الذي شاركت فيه بمسابقة "Miss Global"، ومحذرة من إشراك أي متسابقة أخرى في الموسم ذاته.

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وأكدت يسري عبر حسابها على "إنستغرام" احتفاظها بحقوقها القانونية وحقوق الملكية المرتبطة باللقب والتمثيل الرسمي لمصر في موسمها ضمن "Miss Global".

كما أعلنت نفسها ملكة جمال مصر العالمية الرسمية الوحيدة والممثلة الرسمية لمصر في موسمها، مشددة على أنه لا يحق لأي متسابقة أخرى السفر أو تمثيل مصر بدلًا منها خلال الموسم نفسه.

وحذرت من أن أي مخالفة تتعلق بإشراك متسابقة أخرى بدلًا منها قد تعرّض المتسابقة أو أي شخص يساعدها للمساءلة القانونية.

وكانت يسري قد أعلنت في 25 الماضي رفضها تسليم التاج إلى الجديدة التي ستخلفها في الموسم المقبل، متهمة إدارة المسابقة بتهميشها والتعامل معها بصورة "غير سليمة وغير عادلة".

وأوضحت أن موقفها جاء بعد فترة طويلة من الصمت، امتنعت خلالها عن الحديث عن المشكلات التي واجهتها منذ تتويجها، مشيرة إلى استبعادها من لجنة تحكيم التصفيات الجديدة لمصلحة شخصية أخرى.

واتهمت إدارة المسابقة أيضًا بالافتقار إلى الشفافية، معتبرة أن معايير أصبحت تخضع لاعتبارات لا ترتبط بالكفاءة أو الاستحقاق. كما أشارت إلى تعرضها سابقًا لهجمات وأزمات أثرت في مسيرتها المهنية، معتبرة أن إقحامها فيها كان بدوافع شخصية تتعلق بالغيرة، وأن إدارة المسابقة فضّلت المصالح الشخصية على حماية حقوقها.

في المقابل، نفت إدارة مسابقة "Miss Egypt" تصريحات يسري في بيان رسمي، موضحة أنها لم تحمل لقب "ملكة جمال مصر" الرسمي، بل لقب "Miss Global Egypt"، وهو أحد الألقاب المؤهلة للمشاركة في مسابقات الجمال الدولية.

وأكدت الإدارة أن استمرار أي متسابقة في حمل اللقب يخضع للوائح المنظمة الدولية، مشيرة إلى تلقيها إخطارًا يفيد بعدم أحقية يسري في الاحتفاظ باللقب، بعد عدم استكمال الإجراءات المطلوبة للمشاركة الدولية.