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فنون ومشاهير

حطموا زجاج سيارتها وسرقوا أموالها.. هذا ما حصل مع فنانة لبنانية ليلا في بيروت

Lebanon 24
11-09-2026 | 02:03
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حطموا زجاج سيارتها وسرقوا أموالها.. هذا ما حصل مع فنانة لبنانية ليلا في بيروت
حطموا زجاج سيارتها وسرقوا أموالها.. هذا ما حصل مع فنانة لبنانية ليلا في بيروت photos 0
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للمرة الأولى روت الفنانة مايا دياب تفاصيل واقعة احتجاز قسري تعرضت لها قبل سنوات في بيروت.
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وأشارت مايا إلى أن الحادث وقع أثناء قيادتها سيارتها ليلًا في بيروت، حيث كانت في طريقها لتوصيل أحد الأشخاص إلى منزله، قبل أن تتعرض لهجوم مفاجئ من مجموعة من الأشخاص.

وتابعت أن المهاجمين قاموا بتحطيم زجاج السيارة، ثم ادعوا أنهم تابعون لقوات أمن الدولة، قبل أن تكتشف لاحقًا، أنهم أفراد عصابة، لتبدأ بعدها واقعة الاحتجاز التي استمرت لأكثر من 8 ساعات عاشت خلالها حالة من الرعب والقلق. 

وكشفت مايا أن المعتدين اعتدوا عليها بالضرب وهددوها بالسلاح، مشيرة إلى أن الأمر وصل إلى وضع السلاح في وجهها.

كما كشفت أن العصابة استولت على سيارتها والأموال التي كانت بحوزتها، مؤكدة أن آثار الحادث لم تتوقف عند انتهاء الاحتجاز، بل امتدت إلى حالتها النفسية لفترة طويلة.

وأكدت مايا دياب أن هذه التجربة كانت من أقسى المواقف التي مرت بها في حياتها. 



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مايا دياب

لبنان

دياب

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